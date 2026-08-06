ロッテは6日、9月22日のZOZOマリンスタジアムで行われるオリックス戦でマリーンズOBの橋本将氏、渡辺俊介氏、久保康友氏、塀内久雄氏、内竜也氏が来場することになったと発表した。

同日は「TEAM26デー」を開催。当日は、球場外周での写真撮影会やトークショーを実施するほか、試合前セレモニーにもグラウンドへ登場する予定だ。また、企画チケット「OB解説」も実施し、専用音声サービスを通じて、グラウンド上で繰り広げられる心理戦など、OBならではの視点で試合の見どころを解説。

「TEAM26デー」は、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念し、2026年度TEAM26有料会員をはじめ、日頃より千葉ロッテマリーンズを応援してくださっているファンへ感謝の気持ちを込め、各種企画を実施するイベント。

なお、各イベントに参加するOBや実施時間・場所、参加方法などの詳細は球団公式サイトにて。

▼ 橋本将氏 コメント

「マリーンズを離れて17年！今回のようなイベントにお招きいただき、本当に感謝しています。ファンの皆さま以上に、僕自身が一番楽しみにしているかもしれません。当日、皆さまにお会いできることを楽しみにしています！」

▼ 渡辺俊介氏 コメント

「今年6月に続き、OB解説を務めさせていただきます。グラウンド上で繰り広げられる心理戦など、リアルな緊張感を皆さんの耳元へ直接お届けします。さまざまな視点から野球を楽しんでいただけると嬉しいです。ファンの皆さんにお会いできるのを今から楽しみにしています」

▼ 久保康友氏 コメント

「TEAM26 20周年、おめでとうございます。前回出演予定だった試合は残念ながら雨天中止となり、皆さまとお会いすることができませんでしたが、改めてこのようなイベントで皆さまとご一緒できることを大変光栄に思います。マリーンズは、私にとってプロ野球人生をスタートさせた場所であり、日本一も経験した特別な球団です。今度こそ熱い思い出を振り返りながら、素晴らしい時間を共有しましょう！」

▼ 塀内久雄氏 コメント

「今回、このようなイベントに参加できることを大変嬉しく思っております。久しぶりにマリンスタジアムの雰囲気を味わえること、そして皆さんに直接お会いできることを、今からとても楽しみにしています。当日は一緒に盛り上がれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします」

▼ 内竜也氏 コメント

「今回もTEAM26 20周年アンバサダーとして球場を盛り上げていきたいと思います！当日は皆さんと一緒に素敵な時間を過ごせればと思います！」