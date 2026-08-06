岡本和真 最新情報
トロント・ブルージェイズの岡本和真内野手は5日（日本時間6日）、ダイキン・パークで行われたヒューストン・アストロズ戦に「2番・一塁」でスタメン出場。6回の第3打席で技ありの適時打を放ち、チームの勝利に貢献した。
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ブルージェイズは0－3と3点を追う展開。迎えた6回表、2死三塁の場面で岡本に打席が回ってきた。
アストロズのマウンドは、3年連続2桁勝利を挙げているエースのハンター・ブラウン。カウント3－2からの6球目、低めに来た勝負球のナックルカーブを岡本がうまく拾った。
巧みなバットコントロールで打球を中前に運び、三塁走者が生還。岡本の適時打でスコアは1－3となった。
さらに続くヘスス・サンチェスが8号2ランを放ち、ブルージェイズが3－3と試合を振り出しに戻した。
試合は3－3のスコアのまま延長戦に突入したが、延長10回表に7番のアーニー・クレメントが9号2ランを放ってブルージェイズが勝ち越しに成功。その裏の反撃を1点に抑え、5－4でアストロズを破った。
延長戦を制したブルージェイズが対アストロズ3連戦を2勝1敗とし、3カード連続の勝ち越しを決めた。
岡本はこの試合、5打数1安打1打点。今季の成績は打率.229、24本塁打、70打点、OPS.742となっている。
【動画】これを打つ！？岡本が放った技ありの適時打がこちら
MLB Japanの公式Xより
岡本和真 技ありタイムリー！🔥
アウトローのナックルカーブを上手く拾った👏
6回表、好投の相手エースから
初得点となる反撃のタイムリー💥
続く次打者の同点2ランにつながりました
👉最終的に は逆転勝利です！
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