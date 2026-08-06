







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は5日（日本時間6日）、リグレー・フィールドで行われたシカゴ・カブス戦に「1番・指名打者」でスタメン出場。2本の本塁打を放つなど、3安打猛打賞の活躍を披露した。



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大谷は初回、カブス先発の今永昇太が投じたストレートを捉え、右翼席に弾丸ライナーを叩き込んだ。今季25号の先頭打者ホームランでドジャースが1点を先制した。



この日の大谷はこれで終わらない。ドジャースが1－7と大きくリードを許して迎えた8回表。ドジャースはマックス・マンシーの22号3ランで4－7に詰め寄ると、なおも2死一塁で大谷の第5打席が回ってきた。



カウント2－1からの4球目、外から巻いてくるスライダーを逆らわずに打ち返すと、打球は左翼席に飛び込むホームランとなった。











今季初の1試合2発となる大谷の26号2ランで、ドジャースはさらに2点を追加。6－7と1点差に迫った。



だが反撃もここまで。最終回はジェーコブ・ウェブに三者凡退に抑えられ、ドジャースは6－7で敗戦。8月に入って未だ白星がなく、泥沼の6連敗となった。



大谷は5打数3安打3打点と大活躍し、9試合連続安打をマーク。今季成績は打率.297、26本塁打、70打点、OPS.953となり、OPSはナ・リーグトップに浮上。本塁打数26も日本人選手最多となった。



一方、この試合のカブス先発だった今永が、5回1失点、6奪三振の好投で8勝目（9敗）を挙げている。























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MLB Japanの公式Xより













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そして終盤には逆方向への26号2ラン！



👉26本塁打は日本人選手のトップです🇯🇵

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【了】