ロッテは6日、11月23日にZOZOマリンスタジアムで、公式ファンクラブ「TEAM26」20周年のイベントの一つとして、千葉ロッテマリーンズのOBが参加する特別試合「ちば興銀プレゼンツマリーンズスペシャルゲーム2026」を開催することになったと発表した。球団としてOBが参加する試合を実施することは初の試み。

試合は公式ファンクラブ「TEAM26」が誕生した2006年以降に在籍していたOB選手を中心に「TEAM WHITE」と「TEAM BLACK」に分かれて5イニングで実施。また試合前には様々なイベントの実施も予定している。また「TEAM WHITE」は2005年～2007年に着用していた誠ユニホームを、「TEAM BLACK」は2010年～2013年に着用していたビジターユニホームを着用して試合にのぞみ、同ユニホームは球団ECサイトでも8月7日より受注販売を開始する。

▼ ちば興銀プレゼンツ マリーンズスペシャルゲーム2026

開催日時：2026年11月23日（月祝）

※試合開始は13時予定

※悪天候の場合は中止。順延はなし

開催場所： ZOZOマリンスタジアム

対戦カード：TEAM WHITE VS TEAM BLACK

着用ユニホーム：【TEAM ホワイト】 誠ユニホーム（2005-2007 着用）、【TEAM ブラック】 ビジターユニホーム（2010-2013 着用）

イベント参加予定選手

※敬称略： サブロー、福浦和也、薮田安彦、小林雅英、黒木知宏、小林宏之、清水直行、渡辺俊介、成瀬善久、里崎智也、堀幸一、今江敏晃、岡田幸文 他

チケット取扱： Mチケット

販売開始日：2026年8月7日（金）から順次販売