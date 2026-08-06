大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は5日（日本時間6日）、敵地シカゴ・カブス戦で今季第25号ソロ本塁打と第26号2ラン本塁打を放った。膝の負傷を抱えながらも本塁打を記録しているが、厳しい指摘もある。米メディア『ヤードバーカー』のマイク・J・アスティ記者が言及した。

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大谷は初回、先頭打者本塁打を放ち、ドジャースへ先制点をもたらした。しかし、その裏にピート・クローアームストロング外野手も一発を放ち、すぐさま同点に追いついた。











両軍の先頭打者が初回に本塁打を記録したのは、1914年から存在するリグレー・フィールドの歴史でわずか2度目となった。さらに、両選手にとってこの本塁打がともに今季25号だったことも、歴史的な競演を際立たせている。



その後、クローアームストロングは第2打席でも2ラン本塁打を放ち、カブスのリードを5-1に広げた。一方の大谷も8回に2ラン本塁打を放ち、2人のMVP争いにも注目が集まっている。



調子をあげている大谷だが、アスティ氏は「ア・リーグとナ・リーグの両リーグでプレーし、3年連続で通算4度のMVPを受賞している彼は、打率.293、出塁率.397、長打率.539に加え、打点67、得点71、二塁打22を記録した。これらはすべて堅実な数字だが、近年の驚異的な成績からはやや下落している」と言及した。























【動画】大谷翔平、1試合2本塁打となる第26号2ランホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













Shohei Ohtani leaves the yard AGAIN!



It’s a one-run game at Wrigley 👀

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【了】