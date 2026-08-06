







下級生中心の仙台育英を、4番・田山纏が一振りで勢いづけた。第108回全国高校野球選手権大会の開幕戦で、今大会第1号となる本塁打を放ち、札幌日大との接戦を制する原動力となった。昨夏の悔しさを胸に体づくりを重ねてきた3年生が、大舞台で示した成長と覚悟に迫る。（取材・文：野口航志）





「打った瞬間、ホームランになると思った」今大会第1号に込めた成長

[caption id="attachment_279643" align="alignnone" width="1200"] 仙台育英の田山纏【写真：産経新聞社】[/caption]











第108回全国高校野球選手権大会の開幕戦。仙台育英は札幌日大を3-1で破り、夏の甲子園で白星発進した。



試合の流れを引き寄せたのは、4番・田山纏の一振りだった。



1点を先制して迎えた4回。田山は真ん中付近へ入った変化球を振り抜いた。高く舞い上がった打球は、普段の浜風とは逆に左翼から右翼へ吹く風にも乗り、右翼席中段へ飛び込んだ。今大会第1号本塁打。田山は打った瞬間に右手を突き上げ、雄たけびを上げた。



「打った瞬間、ホームランになると思いました。開幕戦でしたし、昨年も甲子園に出させてもらいましたけど、初打席ではホームランを打てませんでした。今年の初戦で打つことができたので、とてもうれしいです」



昨夏の甲子園では、フルスイングしても打球をスタンドまで運べなかった。その悔しさを力に変えるため、秋から冬にかけて食事と筋力トレーニングを見直し、体重を約6キロ増やした。



1年をかけて身につけた力が、大舞台で結果につながった。それでも本人に満足した様子はない。



「風に助けられた部分もあると思います。まだ自分の力不足です。（仙台育英監督の）須江先生からも『逆方向にホームランを打てたら本物』と言われているので、もっとパワーアップして、逆方向にもホームランを打ちたいです」



大会第1号を喜びながらも、すぐに次の課題へ目を向けた。



接戦を制した仙台育英には、試合前から須江航監督が描いていた明確な勝ち筋があった。





「最後はやってくれると信じていた」接戦を守り抜いた仙台育英の継投

[caption id="attachment_279642" align="alignnone" width="1200"] 仙台育英の古川諒弥【写真：産経新聞社】[/caption]











試合前、須江監督は札幌日大の石川瑛二朗を「大会屈指の投手」と警戒し、「3点以内に抑えられないと勝ち筋はない」と話していた。その見立て通り、仙台育英は簡単には追加点を奪えなかった。



先発の古川諒弥は、試合開始から奪った最初の5アウトをすべて三振で記録。だが、2点リードの6回に四球と安打、犠打で1死二、三塁のピンチを迎えた。



仙台育英はここで福井勇翔へ継投。福井は四球で満塁とし、さらに押し出し死球で1点を失ったが、8番・岡勇仁を三振に抑えて最少失点で切り抜けた。



試合前に須江監督は「古川が9回まで投げ切るイメージは持っていない。状態のいい投手をどんどん入れていきたい」と語っていた。その言葉通り、一人の投手に託すのではなく、継投でリードを守った。



7回からは背番号1の梶井湊斗が登板。8回には2死一、三塁、9回にも1死二、三塁とされたが、最後まで同点の走者を生還させなかった。



「ちょっとドキドキしていました。でも、梶井はやっぱりエースなので、最後はやってくれると信じていました」。田山は右翼の守備位置から、その投球を見守っていた。



札幌日大は3安打ながら9四球を選び、5回以降は毎回得点圏に走者を進めた。「あと1本」が出ていれば、どちらが勝っていてもおかしくない。



夏の甲子園の第1試合は、大会の幕開けに相応しい、締まった好ゲームだった。その接戦を制した仙台育英を支えているのは、継投だけではない。下級生が多いチームの中で、4番を任された田山が背負う役割にも変化が生まれていた。





「自分が後輩を引っ張っていく」下級生中心のチームを支える4番の覚悟

[caption id="attachment_279644" align="alignnone" width="1200"] 仙台育英の田山纏【写真：産経新聞社】[/caption]











今季の仙台育英は下級生が多い。先発野手で3年生は、4番の田山と主将の倉田昴大だけだった。昨年は1番を打った田山も、今年は4番として後輩を引っ張る立場になった。



「最高学年になって、自分が後輩を引っ張っていくという意識が強くなりました。後輩の多いチームなので、チームに貢献できるようにやっていきたいです」



打席へ入る際に上げる大きな声も、田山らしさの一つだ。高校まで野球を続けた3歳上の姉をまねし、保育園の頃から続けているという。



「相手に向かって叫んでいるわけではなくて、自分の気持ちを入れるために叫んでいます。『ここで絶対に打ってやるぞ』という気持ちを、あの声でつくっています」



今夏のテーマは“恩返し”。控えの3年生やメンバー外の仲間、家族、指導者への思いを胸に打席へ立つ。



昨夏は届かなかった打球が、今夏は甲子園のスタンドへ届いた。普段とは逆向きの甲子園球場の風に後押しされた大会第1号は、田山の成長と、下級生中心の仙台育英を支える3年生の存在を印象づける一発となった。



（取材・文：野口航志）













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