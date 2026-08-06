







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間4日、カンザスシティ・ロイヤルズ所属のクリス・ブビック投手をトレード獲得した。同投手は昨季オールスターに選ばれた実績を持つが、米メディア『ドジャースウェイ』がリスクの方が大きいのではと懸念を示している。



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ブビックは2020年にメジャーデビューした先発左腕で、昨季は20登板、8勝7敗、防御率2.55とキャリアハイの白星をマークした。一方、今季は9登板、3勝2敗、防御率4.11と今一つな上、左肘の故障により負傷者リスト（IL）に入っている。



同メディアは「彼はIL入りするまでに9試合に先発し、奪三振率は24.6％。昨季の24.4％からわずかに向上した。一方、制球力は大きく悪化しており、対戦打者の12.6％を四球で歩かせている。元々、打球運に恵まれたことで全体の成績が支えられていた投手だけに、この数字は懸念材料といえる。実際、被BABIPは.256と、自身の通算である.309を大きく下回っている。守備や運に恵まれなければ、防御率は実際よりかなり悪化していた可能性が高いことがうかがえる」と指摘。



続けて、「このトレードが成功しないと決まったわけではない。ドジャースはこれまでも、故障や不安定な成績、あるいはその両方によって評価を落とした投手を繰り返し獲得してきた。しかし、シーズン終盤の重要なイニングを彼に任せることを前提にしているのであれば、この補強には依然として疑問符が付く」と記している。











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