大谷翔平、ダルビッシュ有ら日米両方のオールスターに選ばれた日本人選手には共通点がある。それは全員がNPBで実績を積み、その後にMLBへ渡っていることだ。一方、外国人選手に目を向けると、その道筋は多岐にわたる。日米の球宴出場者から、国籍によって異なるキャリア形成の特徴と、新たな成功ルートの可能性を探る。（文：ニコ・トスカーニ）［1/2ページ］

先日行われたマイナビオールスターゲーム2026がセ・パが1勝ずつを挙げ、通算1勝1敗で終了し、今年のNPBも後半戦に突入した。

現在のセ・パ対抗によるオールスターゲームの前身と位置づけられる東西対抗戦は、2リーグ分立前の1937年に開催されている。MLBのオールスターゲーム初開催が1933年なので、遜色ないほど長い歴史である。

MLBのオールスターゲーム同様、「ミッドサマー・クラシック」と評価してもいいのではないだろうか。

今年のNPBはロベルト・オスナ（ソフトバンク）が3年ぶりにオールスターに出場したが、オスナはトロント・ブルージェイズに所属していた2017年にMLBのオールスターゲームにも選出されている。

今年のMLBオールスターゲームに選出された4人（大谷翔平、山本由伸、村上宗隆、フォスター・グリフィン）もNPB時代にオールスターに選出されており、今年は、日米両方のオールスター選出歴を持つ選手が、NPBとMLBの双方の球宴に名を連ねた。

プロ野球選手にとって、オールスター選出は成功を示す一つの指標だが、そこに至るまでのキャリアには日米で大きな違いがある。

日本人選手が成功する道筋は今のところ一本

[caption id="attachment_277762" align="aligncenter" width="1200"] ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（写真：Getty Images）[/caption]

日本人の現役選手で日米両方のオールスターゲームに選出されたことのある選手は8人いる。（2026年時点）

大谷翔平

ダルビッシュ有

田中将大

菊池雄星

山本由伸

千賀滉大

今永昇太

村上宗隆

彼らの成功キャリアは共通している。それは「ドラフト指名されてNPBでプロデビューし、NPBで成功してからMLBに移籍している」ことだ。

8人全員がドラフトでNPBの球団に入団し、日本でオールスター選手になり、その後ポスティングでMLBに移籍してMLBでもオールスター選手になっている。

既に引退した選手も含めると、全部で18人の日本人選手がMLBのオールスターゲームに選出されたことがあるが、彼らは全員NPBでオールスター選手になってから移籍してMLBでもオールスターに選ばれている。

現時点において日本人が成功するキャリアパスは「まずNPBで成功して結果を残す」ことであり、異次元の活躍をしている大谷ですらそれは例外ではない。

田澤純一氏、鈴木誠氏、西田陸浮（ホワイトソックス傘下）の3人がNPB経験なしでMLBに昇格したことがあるが、田澤氏、鈴木氏はオールスターの経験が無いまま引退し、西田はマイナーに降格している。

大家友和氏のように、NPBでは一軍登板が限られながら、渡米後にMLBの先発ローテーションで長く活躍した例もあるが、オールスターには無縁だった。

少なくとも現時点において、最も成功する可能性が高いキャリアパスは、まずNPBで結果を残してからMLBへ移籍することなのだろう。

だが、今年のドラフトではNPBとMLBの両方のドラフトで指名された佐々木麟太郎（スタンフォード大学）と石川ケニー（ジョージア大学）がどちらもMLBの球団との契約を選択した。

マイナーリーグでは常総学院卒業後に渡米したバルザー・ブライアン（パドレス傘下）が有望株ランキング7位の評価を受けており、すでにハイAまで昇格している。

ひょっとしたら彼らのうちの誰かがNPBを経ない初のMLBオールスター選手になるかもしれない。

[caption id="attachment_279336" align="aligncenter" width="1200"] （左から）村上宗隆、トレバー・バウアー【写真：Getty Images】[/caption]

大谷翔平、ダルビッシュ有ら日米両方のオールスターに選ばれた日本人選手には共通点がある。それは全員がNPBで実績を積み、その後にMLBへ渡っていることだ。一方、外国人選手に目を向けると、その道筋は多岐にわたる。日米の球宴出場者から、国籍によって異なるキャリア形成の特徴と、新たな成功ルートの可能性を探る。（文：ニコ・トスカーニ）［2/2ページ］

オールスターに至るまでの三者三様のキャリア

[caption id="attachment_279338" align="aligncenter" width="1200"] アトランタ・ブレーブスのロベルト・スアレス【写真：Getty Images】[/caption]

日本人以外の現役選手で日米両方のオールスターゲームに選出されたことのある選手は3人いる。（2026年時点）

ロベルト・スアレス（ブレーブス）

ロベルト・オスナ

フォスター・グリフィン（ガーディアンズ）

今、彼らのキャリアは三者三様である。

まず一番出世したのはロベルト・スアレスだろう。ベネズエラ出身のスアレスはMLB昇格どころかマイナーリーグですらプレーできず、メキシカンリーグでキャリアをスタートさせた。

その後、ソフトバンクに見出されてNPBでプレー。トミー・ジョン手術で1年を棒に振った後に低迷したが、阪神移籍後にクローザーとして活躍してまずNPBのオールスターに選ばれた。

阪神での活躍を高く評価されたスアレスはMLBのパドレスに移籍し、パドレスでもクローザーとして活躍して2024、2025シーズンに2年連続でオールスターに選出。今季からブレーブスでプレーしている。

マイナー経験すらなかった選手がここまでステップアップした例を筆者は知らない。かなり稀な成功例だろう。

オスナは逆にMLBでまず成功を収めた。

メキシコ出身のオスナは多くのメキシコ人と同じようにまずメキシカンリーグでプロデビューし、MLBの球団と契約。ブルージェイズでMLBに昇格し、2017年にMLBのオールスターに選出されている。

2019年には最多セーブも記録しており、MLBではエリートプレーヤーと言っていいだろう。

だが、その後、女性への暴行容疑を理由に出場停止処分、右ひじの故障とキャリアに問題を抱えることになりメキシカンリーグを経て2022年のシーズン途中にロッテに加入した。

昨年DeNAでプレーしたトレバー・バウアーもそうだが、MLB（というかアメリカスポーツ界）はこういった不祥事に対して厳格な姿勢を示している。

日本が甘いと思われるファンの方もいるかもしれないが、ヨーロッパサッカー界では前科がある選手もプレーしているため、先進諸国の事情を見ると（それがいいのか悪いのかは別問題として）アメリカが特別厳しいように見える。

ドジャース時代に最多勝と防御率のタイトルを1回ずつ獲得しているフリオ・ウリアスもDV容疑以降プレーしておらず、バウアーやオスナのように近い将来NPBに来る可能性があるかもしれない。

また、今年、アメリカで殿堂入りしたアンドリュー・ジョーンズ氏のようにMLBでスタープレーヤーだった選手が、ベテランになってから来日する例も度々みられる。

ジョーンズ氏のことは楽天最初の日本一のメンバーとして覚えているファンも少なくないだろう。

グリフィンのアメリカでのキャリアはスアレス以上オスナ未満からスタートしている。

ドラフト指名からロイヤルズでMLB昇格を果たすも、MLB2シーズンでわずか6試合の登板に終わり、アラサーになってから来日。

巨人ではオールスターに選ばれる活躍をし、昨年はNPBのオールスター、アメリカへ復帰した今年はMLBのオールスターに選ばれた。

現役のMLB選手だとマイルズ・マイコラス（ナショナルズ）とニック・マルティネス（レイズ）はNPB時代オールスターに選ばれず、MLBに出戻ってMLBのオールスターに選出されている。

キューバでデビューしてNPB経由でMLBに渡ったアドリス・ガルシア（レンジャーズ）もアメリカで急成長してMLBのオールスターに選ばれている。

ラファエル・ドリス（阪神）はNPBで活躍した後MLBに移籍し、NPBに出戻って今年オールスターに初選出された。

これはあくまで私見だがアメリカ、中南米の選手の方がキャリアの流動性に抵抗がないのかもしれない。

【著者プロフィール】

ニコ・トスカーニ

大学卒業後、IT技術者をしながら「ニコ・トスカーニ」のペンネームでカルチャー系の兼業ライターとして活動。また共同制作者、脚本家として神谷正倫名義で『11月19日』（2019）、『階段下は××する場所である』（2021）、『正しいアイコラの作り方』（2024）の3本の劇場公開作がある。FanGraphsのデータを確認するのが趣味で、好きが高じて野球の原稿も時折手掛けている。

【関連記事】

【了】