







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはトレード期限に大型補強を成功させた一方、シカゴ・カブスに5-10で敗れ、今季ワーストタイとなる4連敗を喫した。豊富な戦力が注目を集める裏で、チームの不調が続いている。米メディア『ロサンゼルス・タイムズ』のマディー・リー記者が報じた。



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ドジャースはタリク・スクーバル投手、クリス・ブービック投手に加え、ベン・ロートベット捕手とハンター・フェドゥシア捕手を獲得した。しかし、本拠地でボストン・レッドソックスに3連敗した後も流れを変えられず、敵地でのカブス戦でも大敗した。



初回は大谷翔平選手とアンディ・パヘス外野手の連打に続き、トミー・エドマン内野手が3ラン本塁打を放った。幸先よく先制したものの、その後は相手先発のマット・ボイド投手を攻略できず、試合の主導権を明け渡した。



この試合で目立ったのは大谷の牽制死だ。初回の安打に続いて2回にも安打を放った大谷だが、ボイドの一塁牽制で戻りきれず、チャレンジの末にアウトとなった。



大谷は走塁でのミスが続き、デーブ・ロバーツ監督は「相手はプレーオフ争いをしているチームだ。だから、もっといいプレーをする必要がある。結果はどうなるか分からないが、より切迫感を持ってプレーするつもりだ」と言及した。











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