







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は、腕の軽度な張りによって10日間の負傷者リスト（IL）に入り、復帰時期も不透明となっている。ウィル・スミス捕手も離脱しているため、球団は正捕手2人を欠く厳しい状況に直面した。米メディア『スポーツ・ノート』のオースティン・コネンスキー記者が報じている。



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スミスは早くても8月末まで復帰できないと見込まれており、ドジャースは当面、確立された正捕手を欠くことになる。大谷翔平選手ら以外に、トレード期限に加入したタリク・スクーバル投手やクリス・ブービック投手にとっても、新たな捕手との関係を築かなければならない状況となった。



ラッシングは直近1、2か月で球界屈指の捕手として存在感を高めていた。217打数で打率.253、本塁打12、打点36、OPS.810を記録し、打撃面では前年の53試合を大きく上回る成長を見せている。



守備では平均を下回り、フレーミングも発展途上とされているものの、他の捕手との差を生み出しているのは打力だという。そのため、ラッシングとスミスの同時離脱は、打線と投手陣の双方に大きな影響を与える可能性がある。



早期復帰が望まれるラッシングについてデーブ・ロバーツ監督は「特定の出来事が原因というわけではない。彼は、過去にも同様の症状に悩まされたことがあると言っていた。これに対処してきた経験があるというのは、良いことだと思う。しかし、回復までにどれくらいの時間がかかるかは、誰にもわからない」と言及した。











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