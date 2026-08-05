第108回全国高等学校野球選手権大会が5日、阪神甲子園球場で開催され、開幕戦で札幌日大（南北海道）と仙台育英（宮城）が対戦。仙台育英が3-1で札幌日大を下し、2回戦進出を決めた。

札幌日大はエースの石川瑛二朗、仙台育英は背番号10の古川諒弥が先発した。

札幌日大は初回と2回、四球などで得点圏に走者を進めたが、あと一本が出ず無得点。すると3回、仙台育英が試合を動かした。

2死走者なしから、1番・小久保颯弥が二塁打を放って好機をつくると、続く2番・斎藤駿多が中前適時打。仙台育英が先制に成功した。

さらに4回には、1死走者なしから4番・田山纏が右翼席へ大会第1号となるソロ本塁打を放ち、リードを2点に広げた。

反撃したい札幌日大は6回、1死二、三塁のチャンス。仙台育英は2番手の福井勇翔を投入した。その後、2死満塁となり、7番・小森桜暉が押し出し死球を受けて札幌日大が1点差に迫った。

札幌日大は7回にも3番手・梶井湊斗を攻め、2死二塁の好機をつくったが、3番・川合黎が二ゴロに倒れて無得点に終わった。

仙台育英は8回、2死二塁から5番・高岡龍一が適時打を放ち、貴重な追加点を奪った。

仙台育英の3番手・梶井は9回にもピンチを背負ったが、札幌日大の反撃を封じ、3-1で勝利。開幕戦を制し、2回戦へ駒を進めた。

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