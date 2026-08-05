







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、他球団ファンから「野球を台無しにしている」などと批判されることが少なくない。先日のタリック・スクーバル投手獲得により拍車がかかっているが、こうした風潮に球団OBのランス・リン氏がため息をついたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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同メディアは「スクーバル獲得後の動きを受け、ドジャースの球団運営は『野球を壊している』と一部のファンやオーナーから批判の声が上がっている。リン氏はポッドキャスト番組の中で、この見方を強く批判した」と言及。



続けて、「私からすれば、これは29人の億万長者が『別の億万長者のほうが自分たちよりうまくやっている』と文句を言っているだけだ。どの球団にもスクーバルを獲得するため、世間ではほとんど知られていない4、5人の選手を放出するチャンスはあった。でも、それをしなかった。やったのはドジャースだった」という同氏の見解を伝えている。。



ドジャースはリバー・ライアン投手、ザイアー・ホープ外野手、ブレイディ・スミス投手の3名を引き換えにスクーバルを得た。ただ、見返りとしては安いという見方もあり、他球団ももう少し手を尽くす余地はあったのかもしれない。











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