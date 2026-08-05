ムーデンの台所

京浜急行「県立大学駅」から徒歩約7分。国道134号線沿いを横須賀中央方面へ歩くと、オレンジ色の屋根が目印の「ムーデンの台所」があります。

2026年1月下旬にオープンした定食店で、店内での食事はもちろん、テイクアウトにも対応しています。

 

店名の由来はタイで人気の「コビトカバ」

リフォームしたばかりの店内は明るく、カウンター席のほか、テーブル席、掘りごたつ式の座敷席を備えています。約24人が利用できる、ゆったりとした空間です。

店内を見渡すと、壁にかわいらしい飾りがありました。

透かし彫りになっているのは、店名の由来にもなった「コビトカバ」です。カフェのようなナチュラルな空間の中に、どことなく「和」のテイストが混じり、落ち着いた雰囲気を醸し出しています。

「タイという国に関心があるのと、カバが好きなことから、タイの動物園で人気のコビトカバ『ムーデンちゃん』の名前にあやかり、店名にしました」と話すのは、同店を営む吉田健大・真純オーナーご夫妻。

お二人とも、都内の中華レストランなどに勤務し、20年ほど厨房を担当しました。独立を目指し、その後もさまざまな飲食店で経験を積み、2026年に「ムーデンの台所」をオープンしました。

魚沼産コシヒカリを楽しめる「麻婆豆腐定食」

テーブルには「お昼ごはん」「お持ち帰り」「朝ごはん」の3種類のメニュー表がありました。

おにぎりや定食を中心としたラインナップが並びます。同店の大きなこだわりは、お米です。「お米が大好きなので、こだわりました。白米はすべて魚沼産コシヒカリを使用しています」とのこと。美味しく炊けるように、火力の強いガス窯や鍋を使い分けながら、毎日丁寧に炊き上げています。しかも定食のご飯は大盛り無料。ご飯好きにはうれしいサービスです。今回は昼ごはんメニューの「麻婆豆腐定食」（税込1,300円）を注文しました。

麻婆豆腐は、「自分が好きな麻婆豆腐の味」を追求して完成させた一品。さまざまな調味料を試しながら、深みがあり、何度でも食べたくなる味を目指したそうです。

一口食べると、辛さが程よく、口中に旨味が広がります。自家製の山椒油の香りも豊かで、食欲をそそります。そして印象的だったのは、ご飯との相性。ご飯は噛むほどに甘みが感じられ、麻婆豆腐の辛さとコクにマッチし、箸が進みます。

小鉢2品（卯の花・青菜のおひたし）も付いており、どちらも出汁の風味がやさしく、ほっとする味わいでした。小鉢の内容は日替わりです。その日ごとに違った味を楽しめます。ボリュームがありながらも最後まで飽きずに食べられる定食でした。

サクサク食感の米粉のから揚げ

もう一品のおすすめは、から揚げです。テイクアウトは580円、定食は1,150円（いずれも税込）。

衣には米粉と片栗粉を使用しており、サクサクと軽い食感が楽しめます。醬油ベースの味付けに、しょうがとニンニクがしっかり効いていて、ご飯との相性も抜群です。今回はテイクアウトしましたが、時間がたっても香ばしい食感が残っていました。

テイクアウトのお惣菜も充実

から揚げが出来上がるのを待っている間、カウンターの一角に目が留まりました。

保冷ボックスの中に、テイクアウト用のお惣菜が並んでいます。あと一品欲しい時や、夕食のおかずにもぴったり。お弁当や定食のテイクアウトにも対応しており、材料の状況によりますが、当日の注文も可能とのこと。事前に電話予約をしておくと、スムーズに受け取れます。

家庭的で丁寧なご飯をおなかいっぱいに食べたい、そんな時に、こだわりの魚沼産コシヒカリと、丁寧に作られたおかずを味わいに、「ムーデンの台所」に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

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最寄り駅 県立大学駅, 京急本線
住所 神奈川県横須賀市安浦町1-21-4 高木ビル 1F
駅徒歩 京浜急行線「県立大学」駅から徒歩7分
営業日 月曜日、 火曜日、 木曜日、 金曜日、 土曜日、 日曜日
営業時間 曜日によって異なる
営業時間詳細 月・火・木曜：8:00～16:00(L.O.：15:00) 金・土曜：11:00～15:00(L.O.：14:30)、17:00～21:00(L.O.：20:00) 偶数週の日曜：11:00～15:00(L.O.：14:30)
定休日 水曜日、 日曜日
定休日詳細 日曜日は奇数週が定休日 正確な営業日は公式Instagramを参照
予約 電話予約
電話番号 046-845-5565
支払い方法 現金、 クレジットカード、 電子マネー、 QRコード決済
席数 24席
個室 無し
貸切 不明（店舗にお問い合わせください）
喫煙可否 全席禁煙
駐車場 有り
最大駐車台数 提携のコインパーキングへのご案内
設備・サービス 落ち着いた空間
ドリンクメニュー ソフトドリンク、 焼酎
利用シーン モーニング、 ランチ、 ディナー、 家族、 子ども、 友人、 お一人様
アクセス 隠れ家レストラン、 一軒家レストラン
お子様連れ 可能
開業年月日 2026-01-29
備考 駐車場利用の際は、駐車証明書をご提示ください。