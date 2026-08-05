京浜急行「県立大学駅」から徒歩約7分。国道134号線沿いを横須賀中央方面へ歩くと、オレンジ色の屋根が目印の「ムーデンの台所」があります。
2026年1月下旬にオープンした定食店で、店内での食事はもちろん、テイクアウトにも対応しています。
店名の由来はタイで人気の「コビトカバ」
リフォームしたばかりの店内は明るく、カウンター席のほか、テーブル席、掘りごたつ式の座敷席を備えています。約24人が利用できる、ゆったりとした空間です。
店内を見渡すと、壁にかわいらしい飾りがありました。
透かし彫りになっているのは、店名の由来にもなった「コビトカバ」です。カフェのようなナチュラルな空間の中に、どことなく「和」のテイストが混じり、落ち着いた雰囲気を醸し出しています。
「タイという国に関心があるのと、カバが好きなことから、タイの動物園で人気のコビトカバ『ムーデンちゃん』の名前にあやかり、店名にしました」と話すのは、同店を営む吉田健大・真純オーナーご夫妻。
お二人とも、都内の中華レストランなどに勤務し、20年ほど厨房を担当しました。独立を目指し、その後もさまざまな飲食店で経験を積み、2026年に「ムーデンの台所」をオープンしました。
魚沼産コシヒカリを楽しめる「麻婆豆腐定食」
テーブルには「お昼ごはん」「お持ち帰り」「朝ごはん」の3種類のメニュー表がありました。
おにぎりや定食を中心としたラインナップが並びます。同店の大きなこだわりは、お米です。「お米が大好きなので、こだわりました。白米はすべて魚沼産コシヒカリを使用しています」とのこと。美味しく炊けるように、火力の強いガス窯や鍋を使い分けながら、毎日丁寧に炊き上げています。しかも定食のご飯は大盛り無料。ご飯好きにはうれしいサービスです。今回は昼ごはんメニューの「麻婆豆腐定食」（税込1,300円）を注文しました。
麻婆豆腐は、「自分が好きな麻婆豆腐の味」を追求して完成させた一品。さまざまな調味料を試しながら、深みがあり、何度でも食べたくなる味を目指したそうです。
一口食べると、辛さが程よく、口中に旨味が広がります。自家製の山椒油の香りも豊かで、食欲をそそります。そして印象的だったのは、ご飯との相性。ご飯は噛むほどに甘みが感じられ、麻婆豆腐の辛さとコクにマッチし、箸が進みます。
小鉢2品（卯の花・青菜のおひたし）も付いており、どちらも出汁の風味がやさしく、ほっとする味わいでした。小鉢の内容は日替わりです。その日ごとに違った味を楽しめます。ボリュームがありながらも最後まで飽きずに食べられる定食でした。
サクサク食感の米粉のから揚げ
もう一品のおすすめは、から揚げです。テイクアウトは580円、定食は1,150円（いずれも税込）。
衣には米粉と片栗粉を使用しており、サクサクと軽い食感が楽しめます。醬油ベースの味付けに、しょうがとニンニクがしっかり効いていて、ご飯との相性も抜群です。今回はテイクアウトしましたが、時間がたっても香ばしい食感が残っていました。
テイクアウトのお惣菜も充実
から揚げが出来上がるのを待っている間、カウンターの一角に目が留まりました。
保冷ボックスの中に、テイクアウト用のお惣菜が並んでいます。あと一品欲しい時や、夕食のおかずにもぴったり。お弁当や定食のテイクアウトにも対応しており、材料の状況によりますが、当日の注文も可能とのこと。事前に電話予約をしておくと、スムーズに受け取れます。
家庭的で丁寧なご飯をおなかいっぱいに食べたい、そんな時に、こだわりの魚沼産コシヒカリと、丁寧に作られたおかずを味わいに、「ムーデンの台所」に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
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|最寄り駅
|県立大学駅, 京急本線
|住所
|神奈川県横須賀市安浦町1-21-4 高木ビル 1F
|駅徒歩
|京浜急行線「県立大学」駅から徒歩7分
|営業日
|月曜日、 火曜日、 木曜日、 金曜日、 土曜日、 日曜日
|営業時間
|曜日によって異なる
|営業時間詳細
|月・火・木曜：8:00～16:00(L.O.：15:00) 金・土曜：11:00～15:00(L.O.：14:30)、17:00～21:00(L.O.：20:00) 偶数週の日曜：11:00～15:00(L.O.：14:30)
|定休日
|水曜日、 日曜日
|定休日詳細
|日曜日は奇数週が定休日 正確な営業日は公式Instagramを参照
|予約
|電話予約
|電話番号
|046-845-5565
|支払い方法
|現金、 クレジットカード、 電子マネー、 QRコード決済
|席数
|24席
|個室
|無し
|貸切
|不明（店舗にお問い合わせください）
|喫煙可否
|全席禁煙
|駐車場
|有り
|最大駐車台数
|提携のコインパーキングへのご案内
|設備・サービス
|落ち着いた空間
|ドリンクメニュー
|ソフトドリンク、 焼酎
|利用シーン
|モーニング、 ランチ、 ディナー、 家族、 子ども、 友人、 お一人様
|アクセス
|隠れ家レストラン、 一軒家レストラン
|お子様連れ
|可能
|開業年月日
|2026-01-29
|備考
|駐車場利用の際は、駐車証明書をご提示ください。