京浜急行「県立大学駅」から徒歩約7分。国道134号線沿いを横須賀中央方面へ歩くと、オレンジ色の屋根が目印の「ムーデンの台所」があります。

2026年1月下旬にオープンした定食店で、店内での食事はもちろん、テイクアウトにも対応しています。

店名の由来はタイで人気の「コビトカバ」

リフォームしたばかりの店内は明るく、カウンター席のほか、テーブル席、掘りごたつ式の座敷席を備えています。約24人が利用できる、ゆったりとした空間です。

店内を見渡すと、壁にかわいらしい飾りがありました。

透かし彫りになっているのは、店名の由来にもなった「コビトカバ」です。カフェのようなナチュラルな空間の中に、どことなく「和」のテイストが混じり、落ち着いた雰囲気を醸し出しています。

「タイという国に関心があるのと、カバが好きなことから、タイの動物園で人気のコビトカバ『ムーデンちゃん』の名前にあやかり、店名にしました」と話すのは、同店を営む吉田健大・真純オーナーご夫妻。

お二人とも、都内の中華レストランなどに勤務し、20年ほど厨房を担当しました。独立を目指し、その後もさまざまな飲食店で経験を積み、2026年に「ムーデンの台所」をオープンしました。

魚沼産コシヒカリを楽しめる「麻婆豆腐定食」

テーブルには「お昼ごはん」「お持ち帰り」「朝ごはん」の3種類のメニュー表がありました。

おにぎりや定食を中心としたラインナップが並びます。同店の大きなこだわりは、お米です。「お米が大好きなので、こだわりました。白米はすべて魚沼産コシヒカリを使用しています」とのこと。美味しく炊けるように、火力の強いガス窯や鍋を使い分けながら、毎日丁寧に炊き上げています。しかも定食のご飯は大盛り無料。ご飯好きにはうれしいサービスです。今回は昼ごはんメニューの「麻婆豆腐定食」（税込1,300円）を注文しました。

麻婆豆腐は、「自分が好きな麻婆豆腐の味」を追求して完成させた一品。さまざまな調味料を試しながら、深みがあり、何度でも食べたくなる味を目指したそうです。

一口食べると、辛さが程よく、口中に旨味が広がります。自家製の山椒油の香りも豊かで、食欲をそそります。そして印象的だったのは、ご飯との相性。ご飯は噛むほどに甘みが感じられ、麻婆豆腐の辛さとコクにマッチし、箸が進みます。

小鉢2品（卯の花・青菜のおひたし）も付いており、どちらも出汁の風味がやさしく、ほっとする味わいでした。小鉢の内容は日替わりです。その日ごとに違った味を楽しめます。ボリュームがありながらも最後まで飽きずに食べられる定食でした。

サクサク食感の米粉のから揚げ

もう一品のおすすめは、から揚げです。テイクアウトは580円、定食は1,150円（いずれも税込）。

衣には米粉と片栗粉を使用しており、サクサクと軽い食感が楽しめます。醬油ベースの味付けに、しょうがとニンニクがしっかり効いていて、ご飯との相性も抜群です。今回はテイクアウトしましたが、時間がたっても香ばしい食感が残っていました。

テイクアウトのお惣菜も充実

から揚げが出来上がるのを待っている間、カウンターの一角に目が留まりました。

保冷ボックスの中に、テイクアウト用のお惣菜が並んでいます。あと一品欲しい時や、夕食のおかずにもぴったり。お弁当や定食のテイクアウトにも対応しており、材料の状況によりますが、当日の注文も可能とのこと。事前に電話予約をしておくと、スムーズに受け取れます。

家庭的で丁寧なご飯をおなかいっぱいに食べたい、そんな時に、こだわりの魚沼産コシヒカリと、丁寧に作られたおかずを味わいに、「ムーデンの台所」に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

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