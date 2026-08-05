







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間4日、シカゴ・カブスと戦い5-10で敗れた。先発のジャスティン・ロブレスキ投手が大量失点を喫したことが大きく響いたが、米メディア『ドジャーブルー』は、投球時のクセがバレている可能性について言及している。



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同戦のロブレスキは初回に鈴木誠也外野手に2ランを被弾すると、2回にケビン・アルカンタラ外野手、3回にはカーソン・ケリー捕手にそれぞれ2ランを打たれる、その後、5回にマイケル・ブッシュ内野手にソロを浴びたところで降板となった。



同メディアは「ロブレスキは2試合連続で4本塁打を浴びたことから、球種や配球が相手に読まれているのではないかとの見方も出ている。本人は『その可能性はある。それはこれから確認していくことになると思う。今日は配球をかなり大きく変えたつもりだったけど、それでも相手は何球かしっかり対応してきた」と言及。



続けて、「彼がマウンド上で球種や配球のクセを見抜かれている可能性については、デーブ・ロバーツ監督も同じ見方を示した」としつつ、「ある程度しっかり投げ切れた球でも相手はいいスイングをしてきたし、良い球を投げても手を出さないか、あるいはファウルで粘られていた。そして、ミスをした球はことごとくスタンドまで運ばれてしまったように感じた。その原因を詳しく調べなければならない」という同監督のコメントを伝えている。











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