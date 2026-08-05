東京ヤクルトスワローズのキハダ（写真：産経新聞社）


　


東京ヤクルトスワローズ　最新情報

　5日のプロ野球公示で、東京ヤクルトスワローズはJ.キハダ投手を一軍登録から抹消した。
 


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　キハダはフランシスコデミランダ高、マーリンズ、エンゼルスを経て、今季からヤクルトに加入した来日1年目左腕。
 
　来日初登板から17試合連続無失点を記録するなど、前半戦のチームの好調を支える活躍を見せていた。
 
　しかし、交流戦から失点する場面が増え、直近では登板3試合連続で敗戦投手に。苦しいピッチングが続いていた。
 

　

 
　今季はここまで38試合に登板し、2勝7敗、21セーブ、2ホールド、防御率3.89の成績となっていた。
 
　抑えとしてセーブを積み重ねてきた助っ人左腕にとっては、悔しい一軍離脱となるが、ファームで調整し、再び前半戦のピッチングを取り戻すことが出来るだろうか。
 
　

 






　


【動画】痛恨…！村松開人に浴びたサヨナラタイムリーの場面
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

サヨナラ男の一撃

今季4回のサヨナラ勝利のうち3回がこの男
村松開人 サヨナラタイムリーヒット（本日4安打）

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【了】