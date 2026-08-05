マンチェスター・シティが、チェルシーに所属するポルトガル代表FWペドロ・ネトに関心を示しているようだ。移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。

マンチェスター・シティではかねてより、ブラジル代表FWサヴィーニョにトッテナム・ホットスパーへの移籍の可能性が浮上しており、まだクラブ間では合意に達していないものの、交渉が進展していることが噂されている。

そこで、サヴィーニョが退団した場合に備えてマンチェスター・シティは、昨季途中までチェルシーを率いたエンツォ・マレスカ新監督の後押しもあって、ネト獲得に関心を示しているという。

これを受け、マンチェスター・シティはネトの関係者と直接接触し、移籍の可能性についての交渉を開始した模様だが、正式に獲得に動くのはサヴィーニョの去就次第となっており、まだクラブ間での公式な話し合いは行われていないようだ。なお、チェルシーとしてはネトを高く評価しているものの、評価額に見合うオファーが届けば、売却する可能性があることが報じられている。

そして、トッテナム・ホットスパーとしてもサヴィーニョの獲得が実現しなければ、ネトの獲得に向かう可能性があることも伝えられているが、果たしてネトは2026－27シーズンをどこでプレーすることになるのだろうか。