







吉田正尚 最新情報



ボストン・レッドソックスの吉田正尚は4日（日本時間5日）、本拠地フェンウェイ・パークで行われたシカゴ・ホワイトソックス戦に「5番・指名打者」で先発出場。4打数2安打1打点を記録し、チームの14-2の大勝に貢献した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



鋭い打球で、二度のビッグイニングを演出した。この日の吉田は初回一死一、二塁の第1打席では右前打を放ち、後続の満塁本塁打につながる好機を拡大。



さらに6回2死二塁の第4打席では、左中間へ強烈な打球を飛ばした。打球は高さ約11メートルの「グリーンモンスター」を直撃し、二塁走者を迎え入れるタイムリーツーベースとなった。











吉田はここまで78試合の出場で打率.268、5本塁打、23打点、OPS.738を記録。前戦のドジャース戦でも本塁打を含む2安打を放っており、2試合連続のマルチ安打となった。



直近7試合では打率.364と、バットの状態を上げている。



勢いに乗るレッドソックス打線の中で、背番号7の存在感も日に日に高まっている。

























【動画】グリーンモンスター直撃…！吉田正尚の豪快タイムリー二塁打がこちら

MLB Japanの公式Xより













💥 第4号ソロホームラン！

後半戦の初戦で幸先のよい1発🔥



ヤンキースとのダブルヘッダー1戦目

高めの速球をライトポール際へ👏

この試合3安打で10-0の大勝に貢献しました💪

— MLB Japan (@MLBJapan)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】