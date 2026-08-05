吉田正尚 最新情報
ボストン・レッドソックスの吉田正尚は4日（日本時間5日）、本拠地フェンウェイ・パークで行われたシカゴ・ホワイトソックス戦に「5番・指名打者」で先発出場。4打数2安打1打点を記録し、チームの14-2の大勝に貢献した。
毎日MLB観るならSPOTV NOW！
年間プランで［PR］
鋭い打球で、二度のビッグイニングを演出した。この日の吉田は初回一死一、二塁の第1打席では右前打を放ち、後続の満塁本塁打につながる好機を拡大。
さらに6回2死二塁の第4打席では、左中間へ強烈な打球を飛ばした。打球は高さ約11メートルの「グリーンモンスター」を直撃し、二塁走者を迎え入れるタイムリーツーベースとなった。
吉田はここまで78試合の出場で打率.268、5本塁打、23打点、OPS.738を記録。前戦のドジャース戦でも本塁打を含む2安打を放っており、2試合連続のマルチ安打となった。
直近7試合では打率.364と、バットの状態を上げている。
勢いに乗るレッドソックス打線の中で、背番号7の存在感も日に日に高まっている。
【動画】グリーンモンスター直撃…！吉田正尚の豪快タイムリー二塁打がこちら
MLB Japanの公式Xより
💥 第4号ソロホームラン！
後半戦の初戦で幸先のよい1発🔥
ヤンキースとのダブルヘッダー1戦目
高めの速球をライトポール際へ👏
この試合3安打で10-0の大勝に貢献しました💪
【関連記事】
この記事が面白いと思ったら…？
Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓
【了】