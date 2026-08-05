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ロサンゼルス・ドジャースはタリク・スクーバル投手の争奪戦に勝利したが、他球団にも獲得を阻止する十分な機会があったという。ライバル球団が将来の戦力を守る一方、ドジャースだけが積極的に有望株を差し出したことが決定的な差となった。米メディア『ヘビー』のアルビン・ガルシア記者が言及した。



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他球団がドジャースの獲得を阻止するために必要だったのは、デトロイト・タイガースへより魅力的なトレード要員を提示することだけだった。しかし、最終的にドジャースを上回る条件を示した球団は現れなかった。



ドジャースはザイア・ホープ外野手、リバー・ライアン投手、ブレイディ・スミス投手を放出した。ホープは球界全体の有望株25位、ライアンは68位、スミスはドジャース傘下17位と評価されており、短期契約の選手を獲得する対価としては大きいものの、手放せない選手ばかりではなかった。



スクーバルは今季、96回2/3を投げて7勝5敗、防御率2.79、奪三振116を記録している。ドジャースでは山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手、大谷翔平選手らと先発陣を形成する可能性があり、ポストシーズンでさらに危険な存在となる。



積極的な姿勢を見せなかった球団に対し、ガルシア氏は「ドジャースは獲得可能な最高の選手を見極め、他球団が上回ることもできたであろう代償を支払った。もし10月にスクーバルがそうしたライバル球団を敗退させたとしても、ドジャースの年俸総額を非難したところで事の全貌は語れない。それらのライバル球団にチャンスはあったが、彼らは自制を選んだのだ」と言及した。













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