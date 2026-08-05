執念でもぎ取ったアウト…！DeNAの“守備職人”が試合を決めるビックプレー　…









横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの京田陽太は4日、横浜スタジアムで行われた阪神タイガース戦に「8番・遊撃」で先発出場。9回2死二、三塁の場面でイレギュラー性の打球を好捕し、チームを1-0の勝利へ導くビッグプレーを披露した。







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最後の最後で勝利をたぐり寄せた。1点リードの9回2死二、三塁で、阪神の代打・ガルシアが放った打球はイレギュラーで二遊間へ。京田は素早く反応すると、体制を崩しながらも一塁送球。最後のアウトをもぎ取った。



ガルシアの必死のスライディングで際どいアウト判定となり、阪神がリクエストを要求したが、判定は覆らずゲームセット。横浜スタジアムは大歓声に包まれた。











京田は青森山田高、日本大を経て、日本通運から2016年ドラフト2位で中日に入団した31歳の内野手。



新人王を獲得した2017年から遊撃のレギュラーとして活躍し、2022年オフにトレードでDeNAへ移籍。堅実な守備と勝負強い打撃を武器にチームを支えている。



今季はここまで44試合に出場し、打率.236、1本塁打、11打点を記録。この日は無安打に終わったものの、9回の守備で試合の流れを変えるビッグプレーを披露した。



STARNIGHT初戦の大接戦を制したDeNAを、ベテラン遊撃手が守備で力強く支えた。























【動画】倒れながらも一塁送球…！京田陽太、本塁突入を許さない好返球

DAZNベースボールの公式Xより













シビれるバックホーム



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【了】