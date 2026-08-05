第108回全国高校野球選手権大会が5日、阪神甲子園球場で開幕する。開会式は午後4時から行われ、午後5時30分開始予定の札幌日大（南北海道）―仙台育英（宮城）の1試合で大会の幕が上がる。

夏の甲子園といえば、朝から開会式を行い、その後に複数の試合を実施する日程が長く定着してきた。しかし、近年の厳しい暑さを受けて大会運営は大きく変化。昨年の第107回大会では、大会史上初めて開会式を夕方に実施した。今大会でも「夕方開幕」が継続され、初日に行われる試合は開幕戦のみとなる。

開幕時間の変更には、暑さへの対応だけでなく、選手の負担軽減という狙いもある。全代表校が参加する開会式から試合開始までの待ち時間を短くすることで、開幕戦を戦う選手たちの負担を抑える。翌6日の大会第2日も、前日の夕方に開会式へ参加した選手の疲労を考慮し、午後4時と同6時30分からの2試合のみが組まれた。

大会第3日から第8日までは、観客を入れ替える「2部制」を実施。午前8時から朝の部の1試合を行い、午後の部は同1時30分、4時、6時30分開始の3試合となる。近年、選手に熱中症の疑いが生じるケースが多かった時間帯を避けるため、午前の試合数を減らし、午後から夕方にかけて試合を振り分けた。

さらに、大会第9、10日も午後1時30分から3試合を実施。観客の入れ替えを伴う2部制は第3日から第8日までだが、同様の時間帯で試合を行う日を含めると、暑さを意識した日程は計10日に拡大された。

一方、3回戦が行われる大会第11、12日以降は、午前8時から試合を実施。準々決勝と準決勝も午前中から行われ、決勝は22日の午前10時開始を予定している。大会は3度の休養日を含む18日間の日程で開催される。

暑さから選手や観客を守りながら、夏の風物詩をどのような形で継続していくのか。夕方の開会式と1試合だけで始まる今大会は、甲子園の日程が変わりつつあることを象徴する幕開けとなりそうだ。

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