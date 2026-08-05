







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間3日、昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得しているタリック・スクーバル投手をトレード獲得した。球界からは様々な反応が寄せられているが、米メディア『クラッチポインツ』はドジャース側に有利過ぎではとする意見について言及している。



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ドジャースはリバー・ライアン投手、ザイアー・ホープ外野手、ブレイディ・スミス投手の3名と引き換えにスクーバルを獲得。彼らはいずれも、ドジャース内では高い評価を受けているプロスペクトだった。



同メディアは「ライバル球団のある幹部は、ニューヨーク・ポストに対して『デトロイト・タイガースは何も得られなかったようなものだ』と語った。同メディアのジョン・ヘイマン記者はその後、自身のXに『球界関係者の間では、ホープは将来的に複数回オールスターに選ばれる可能性があると評価されている。その一方で、スクーバルの見返りとしては物足りないという声もある』と綴った」と言及。



続けて、「カリフォルニアポストのディアス・ヘルナンデス記者は、“強盗同然”のトレードだとまで評した」としつつ、「編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は、土曜日はスキー用の目出し帽をかぶって出勤すべきだった。なぜなら、これから強盗を働こうとしていたのだから。彼は将来的な居場所がなかった3選手を放出し、WSへの切符を手に入れたのだ」という同記者の見解を伝えている。











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