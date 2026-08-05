21世紀以降の夏は初戦勝率85.7％…札幌日大を待つ“初戦無双”の強豪【夏の甲…

第108回全国高校野球選手権大会が5日に開幕する。開幕試合では、南北海道代表の札幌日大と宮城代表の仙台育英が対戦。夏の甲子園初勝利を目指す札幌日大の前に、初戦で圧倒的な強さを誇る東北の名門が立ちはだかる。

仙台育英は21世紀以降に夏の甲子園へ14度出場し、初戦の成績は12勝2敗。勝率は85.7％に達する。

各大会の初戦結果は以下の通り。

2001年 仙台育英 1－7 宜野座

2006年 仙台育英 5－1 徳島商

2007年 仙台育英 4－2 智弁和歌山

2008年 仙台育英 4－1 菰野

2010年 仙台育英 6－5 開星

2012年 仙台育英 8－2 佐賀北

2013年 仙台育英 11－10 浦和学院

2015年 仙台育英 12－1 明豊

2017年 仙台育英 15－3 滝川西

2018年 仙台育英 0－9 浦和学院

2019年 仙台育英 20－1 飯山

2022年 仙台育英 10－0 鳥取商

2023年 仙台育英 19－9 浦和学院

2025年 仙台育英 5－0 鳥取城北

21世紀以降、初戦敗退は2001年の宜野座戦と2018年の浦和学院戦のわずか2度。2006年から2017年までは出場した8大会すべてで初戦を突破し、2019年以降も4大会連続で白星を挙げている。

勝ち方にも強さが表れている。2015年の明豊戦では12得点、2017年の滝川西戦では15得点、2019年の飯山戦では20得点を記録。2022年の鳥取商戦、2025年の鳥取城北戦では、いずれも完封勝利を収めた。

一方、札幌日大は2年ぶり2回目の出場。夏の甲子園に初出場した2024年は、初戦で京都国際に3－7で敗れた。今大会では開幕試合で全国制覇の経験を持つ仙台育英に挑み、同校初の白星を目指す。

仙台育英が高い初戦勝率をさらに伸ばすのか。それとも札幌日大が“初戦無双”の壁を破り、夏の甲子園初勝利をつかむのか。大会の幕開けを飾る北日本勢同士の一戦に注目が集まる。

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