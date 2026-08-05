○ フィリーズ 5－0 ナショナルズ ●

＜現地時間8月4日 シチズンズ・バンク・パーク＞

フィラデルフィア・フィリーズが2連勝で同地区4連戦を折り返し。前日のトレード期限で新加入したルイス・アラエス内野手（29）が先制打含む2打点の活躍を収めた。

「4番・二塁」で先発出場したアラエスは初回、一死一、二塁の好機で第1打席を迎えると、オープナー左腕パルムクイストから先制の中前適時打。移籍後の初打席でいきなり結果を出し、本拠地ファンを沸かせた。

無死一、二塁と再び好機だった3回裏の第2打席は、2番手右腕リテルから右翼線への適時二塁打を放ってリードを拡大。4打数2安打、2打点の活躍でフィラデルフィアでの初陣を飾った。

アラエスは2022年から3年連続首位打者に輝き、今年3月にはベネズエラ代表として同国初のWBC制覇に貢献した。今季はジャイアンツで105試合に出場してナ・リーグトップの打率.324、4本塁打、OPS.801の好成績をマーク。自身4度目のオールスターゲーム出場も果たした。

フィリーズはこれまで正一塁手を務めていたブライス・ハーパーが2022年4月16日以来、4年ぶりに右翼手として出場。初回先頭打者の右直など4度のフライアウトを無難に処理した。投げては、先発左腕ヘスス・ルザルドが8回無失点と好投し、2年連続の2桁勝利を達成。アラエスとともにジャイアンツから加入した右腕ケイレブ・キリアンが9回表を無失点に抑え、4連勝を収めた。