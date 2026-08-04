「チームの大きな起爆剤」村上宗隆、トレード期間後も2番打者！　本塁打ペ…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、4日（日本時間5日）に発表されたボストン・レッドソックス戦の先発オーダーで「2番・一塁手」に名を連ねることが分かった。今季ここまで打率.244、24本塁打、51打点、OPS.924という数字を残しており、ホワイトソックスの中軸打者としての役割を担い続けていると、米メディア『ヘビー』が報じている。

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この日の先発オーダーでは、1番にチェイス・マイドロス、3番にミゲル・バルガス、4番にランドル・グリチャックが名を連ねた。



村上はトレード期間後も、その間の2番に入る形となり「村上はオフシーズンにホワイトソックスと契約して以来、チームにとって大きな起爆剤となっている」という。



上位打線に主軸を集めた構成からは、レッドソックスとの3連戦にかけるホワイトソックス首脳陣の意図がうかがえる。



ホワイトソックスは現在59勝52敗でア・リーグ中地区首位に立ち、2位に3ゲーム差をつけている。



直近のタンパベイ・レイズとの3連戦は2勝1敗で乗り切り、優勝争いをにらんだ戦いを続けている。



トレード期限ではシアトル・マリナーズから右腕ルイス・カスティーヨを獲得し、投手陣の底上げも図った。



カスティーヨは今季、17先発で防御率5.06にとどまるものの、ポストシーズンでは過去6試合で2勝3敗、防御率2.25という実績を持つ。











村上は今季ここまで24本塁打を放っているが、7月10日に負傷から復帰して以降の本塁打はわずか4本にとどまっており、以前ほどの量産ペースではない。



それでも打線の中で変わらぬ存在感を放ち、対戦相手にとって軽視できない存在であり続けていることに変わりはない。



同メディアは「村上は依然として対戦投手にとっては脅威となる打者であり、ホワイトソックスに新たな活気をもたらしている」と伝えている。



負傷離脱を挟みながらも高い水準の数字を積み上げてきたことは、チーム内でも高く評価されているようだ。



地区首位を守るホワイトソックスにとって、村上を上位打線で起用し続けることは打線に厚みを加える狙いがあるとみられる。



カスティーヨら新戦力の加入で投打の底上げが進む中、レッドソックスとの3連戦を含め、優勝争いの終盤戦で村上がバットで勢いを取り戻せるかが焦点となりそうだ。



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