ロッテは4日、8月5日の12時00分からマリーンズオンラインストアにて益田直也投手の通算250セーブ記念グッズ第1弾の販売を開始すると発表した。

益田は4日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始）で9回に4番手として登板し、プロ野球史上5人目の通算250セーブを記録。今回販売される記念グッズは、通算250セーブ記念のパネルにも使用されたメインビジュアルのデザインを施したTシャツやフェイスタオルなど計11商品のラインナップ。

受注販売はマリーンズオンラインストアにて明日8月5日12時00分より8月16日23時59分まで。その他の詳細はマリーンズオンラインストアにて。

なお、フェイスタオル・Tシャツ（ミズノ社製 選手着用モデル）はマリーンズストアミュージアム店にて販売している。

▼ 益田直也投手 通算250セーブ記念グッズ 商品一例

・Tシャツ（デザイン：ミズノ社製 選手着用モデル、サイズ：S、M、L、XL）：4,000円

・Tシャツ（デザイン:メインビジュアル、カラー:ブラック/ホワイト サイズ：S、M、L、XL）：3,800円

・メタルポスター：11,000円

・フェイスタオル：2,000円

・アクリルパネル：3,500円

・トートバッグ：3,800円

※全て税込み