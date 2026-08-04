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ロサンゼルス・ドジャースは、ダルトン・ラッシング捕手を腕の炎症により負傷者リスト（IL）入りさせることを決断した。ウィル・スミス捕手も離脱しているため、球団はベン・ロートベット捕手とハンター・フェドゥシア捕手を相次いで獲得した。米メディア『ドジャース・ビート』のロス・ロイヤーズ記者が言及した。



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ラッシングはボストン・レッドソックスとのシリーズ最終戦でスタメンに名を連ねていたが、試合開始直前に腕の炎症を理由に出場を取りやめた。当初は軽度の問題とされ、日々状態を確認する方針だったが、IL入りすることになった。



そこでドジャースはまず、チェイス・マクダーモット投手を放出し、ニューヨーク・メッツからロートベットを再獲得した。ロートベットは昨季のポストシーズンでも、捕手陣に負傷者が相次いだ中で重要な役割を果たしていた。



さらにタンパベイ・レイズとのトレードで、フェドゥシアと右腕の有望株であるジェイコブ・クマッツ投手を獲得した。ドジャースは交換要員としてジャック・スウィンスキー外野手と国際ボーナスプール資金を譲渡している。



ラッシングの負傷離脱についてロイヤーズ氏は「ウィル・スミス捕手が首の炎症によりすでに60日間のILに入っているため、ラッシングの負傷は特に深刻な事態だ。スミスは少なくとも8月中旬までは復帰できない見込みであり、ドジャースは当面の間、主力捕手2人ともを欠くこととなった」と言及した。











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