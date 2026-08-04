







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は現在、左膝や右上腕二頭筋に不安を抱えている。その影響で投手としてのプレーは一時中断しており、今季中の復帰は難しいのではという見方もあるが、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏の考えは異なるようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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同メディアは「ドジャースがWS3連覇を目指す一方で大谷は左膝を痛め、投手としては無期限で先発ローテを外れることになった。それでも、ジアスレチックのケイティ・ウー記者によると、フリードマン氏は大谷が先発ローテに復帰すると確信しており、その見通しに賭ける考えを示している」と言及。



続けて、「近いうちに投球を再開して、再び状態を上げていけると、我々は可能な限りの自信を持っている。未来を完璧に予測することはできないが、『そのことに賭けるか』と聞かれれば、彼が再び投手として戻ってくる方に、私は非常に自信を持って賭ける」という同氏の見解を伝えている。



大谷は日本時間4日から始まっているシカゴ遠征中にもキャッチボールを再開するとも報じられているが、今後の動向も注目されるところだ。











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