後半戦の巻き返しは…？中日の”大卒3年目内野手”が登録抹消　ここまで15試…









中日ドラゴンズ 最新情報



4日のプロ野球公示で、中日ドラゴンズは辻本倫太郎内野手を一軍登録から抹消した。







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辻本は、2023年ドラフト3位で仙台大から入団。プロ1年目から一軍で13試合に出場。2年目の昨季は、前年を上回る29試合に出場した。



昨季は一軍で打率.132に終わったが、二軍では打率.314と成長を示した。オフには福岡ソフトバンクホークスの名手・今宮健太に弟子入りし、自主トレに帯同していた。











迎えた今季はここまで一軍で15試合に出場し、打率.176と苦しい成績。



だが二軍では43試合で打率.276、出塁率.370、OPS.788と数字を残している。また二塁打9本、三塁打2本を放ち、長打率.418を記録。俊足も武器としている。



内野の3ポジションを守れるユーティリティ性に加え、二軍での打撃を一軍でも再現できるようになってくれば、一軍戦力として浮上する可能性も秘めている。



3年目の今季も後半戦に突入。もう一皮むけられるか注目だ。







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【了】