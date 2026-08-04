







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間3日、昨季まで2年連続でサイヤング賞を受賞しているタリック・スクーバル投手をトレード獲得した。他球団ファンからは更なる戦力格差につながると批判も出ているが、こうした声に本人が反論したという。米メディア『USAトゥデイ』が報じた。



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ドジャースはリバー・ライアン投手、ザイアー・ホープ外野手、ブレイディ・スミス投手の3名と引き換えにスクーバルを獲得。同メディアによると、SNS上には「ドジャースが野球を壊している」、「ずるをしている」、「2027年のロックアウトは避けられない」といった反発の声が相次いでいるという。



ただ、「そうした雑音はドジャースの球団内部にはまったく届いていない。球団はただ勝つためにできる限りのことをしているだけであり、それは本来すべての球団が目指すべきことだ。そして、スクーバルも新天地となったドジャースをすぐに擁護した」と言及。



続けて、「どの球団にも、僕をトレードで獲得するチャンスはあった。ドジャースがやってきたことを理由に彼らを非難する人たちには同情しない。ドジャースは勝つ組織だ。彼らが正しいことを全てやっているというだけで文句を言っている人たちには、本当に共感できない」という本人のコメントを伝えている。











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