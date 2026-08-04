3日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏と田尾安志氏が、阪神・工藤泰成について言及した。

佐伯氏は「先日の試合で初セーブを上げる度胸。今まではどちらかというと、ストレート、フォークのイメージだったんですけど、神宮からスライダー系の変化球でストライクが取れるようになった。見ていて面白いですよね」と評価。

番組MCの高木豊氏が「抑えもありますか？」と質問すると、佐伯氏は「場面が来たら、どうしても今は向かっている段階」と回答。高木氏が「この前でもすごい落ち着いていましたよね」と話し、佐伯氏は「藤川監督が抑えまでいく道のりを歩んでいるかなと思います」との見解を述べた。

田尾氏は「工藤投手が抑えで投げた時も全く動じずに素晴らしいピッチング内容でしたからね。本人のコメントを聞いていても、自信が沸いているんですよ。“俺はやれるんだ”と自分で感じているので、そういう時って素晴らしい結果が出ると思いますね」と絶賛した。

工藤はここまで34試合に投げて、2勝0敗9ホールド1セーブ、防御率1.26と阪神のリリーフ陣に欠かせない存在になりつつある。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』