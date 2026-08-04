ロッテは4日、9月22日にZOZOマリンスタジアムで行われるオリックス戦で「TEAM26大判UVカットポンチョ」がセットになった「TEAM26デーグッズ付きチケット」を、球団公式ファンクラブTEAM26有料会員を対象に先着8,000枚限定で販売することになったと発表した。

このアイテムは、球場での強い日差しや残暑のUV対策に活躍する大判サイズのポンチョ。マリーンズのイニシャルロゴやカモメなどのマリーンズらしいモチーフに加え、バットやグローブ、ヘルメットなどの野球モチーフを組み合わせた、普段使いもしやすいモノトーンデザインとなっている。

また、受け取り方法については、当日ご入場時にゲートにて対象チケットをお持ちの方へ配布。チケット1枚につき「TEAM26大判UVカットポンチョ」1点を受け取れる。チケットは、TEAM26有料会員1名につき、1試合あたり最大4枚まで購入。

▼ 八木彬投手 コメント

「野球観戦の際にぴったりなアイテムですね！マリーンズらしさがありながら、デザインもかわいくて普段使いもしやすそう。屋外球場のブルペンは日差しが強い場所もあるので、僕も使ってみようかな(笑)。ぜひ皆さん球場でゲットしてください」

▼ TEAM26大判UVカットポンチョ 詳細

サイズ：（約）W1,500mm×H800mm

※伸縮性のある素材で、伸ばした状態で測った場合のサイズ

素材：ポリエステル100％。