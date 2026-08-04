







オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズの大城滉二は3日、ファーム交流戦のオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ戦に「2番・二塁」で先発出場。5回の第3打席で、公式戦3年ぶりの一発となる同点ツーランを放った。



オリックスは2－4と2点ビハインドで5回裏の攻撃を迎えた。



2死から1番の西野真弘が中安打で出塁し、2死一塁の場面で2番・大城の第3打席が回ってきた。



カウント2－2からの6球目、オイシックス先発の宮森智志が投じた内角高めのストレートを、大城が完璧に捉えた。











打球は鋭いライナーとなり、あっという間に左翼スタンドを超えていった。大城の実に公式戦3年ぶりの本塁打が同点2ランとなり、オリックスが4－4と試合を振り出しに戻した。



だが続く6回にオイシックスに2点を奪われ、再び4－6とリードを許す展開に。オリックスもその裏に1点を返したが反撃も及ばず、最終スコア5－6でオイシックスに競り負けた。



本塁打を放った大城は、第1打席では無死一塁から三塁側にセーフティバントを敢行。結果的に犠打となって先制点につなげるなど、2番打者としての役割を完遂した。



プロ11年目、33歳のベテランが健在を示したこの試合。後半戦は一軍での活躍も期待される。

























【動画】公式戦3年ぶりの一発！大城滉二が豪快な同点ツーラン放つ



DAZNベースボールの公式Xより













久々の一発



大城滉二 同点ツーラン！

公式戦3年ぶりの一発に！



⚾オリックス×オイシックス（ファーム）

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【了】