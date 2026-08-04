







オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズの来田涼斗は3日、東京ドームで行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦の初回から代打として途中出場。6回に第3号ソロ本塁打を放った。



オリックスは3－6と3点差を追う展開で6回裏の攻撃に入った。



この回先頭の3番・西川龍馬は一塁ライナーに倒れ、1死無走者となる。ここで、初回に負傷の太田椋に代わって代打で出場し、そのまま右翼の守備に就いて「4番・右翼」として出場している来田の第3打席が回ってきた。



カウント1－1からの3球目、楽天先発の荘司康誠が投じたカーブを来田が完璧に捉えた。











豪快なスイングから放たれた打球は高い弾道で右中間スタンドに着弾。美しいフォロースルーを残した来田がダイヤモンドを一周し、オリックスが4－6と楽天に詰め寄った。



勢いに乗ったオリックスは7回、代わったジュニオル・マルテから1番の宗佑磨が8号2ランを放って6－6の同点に追いつくと、9回には来田がこの日2本目となる4号サヨナラスリーランを藤平尚真から放ち、9－6で逆転サヨナラ勝ちを収めた。



来田はこの試合、5打数3安打2本塁打5打点と大活躍。最大5点差あった試合を勝利に結びつける立役者となり、東京ドームで行われたオリックスの主催試合に花を添えた。



来田は、2020年ドラフト3位で明石商高から入団した高卒6年目。力強い打撃を武器に走攻守で能力を発揮する右投げ左打ちの外野手だ。



今季はオープン戦8試合で打率.357をマークし成長をアピールすると、二軍戦16試合で打率.351と高い数字を残す。一軍でもここまで58試合で打率.281と力を発揮しており、本格開花の予感が漂うシーズンとなっている。



後半戦の来田の活躍から目が離せない。





















【動画】このフォロースルー！来田涼斗の第3号ホームラン



DAZNベースボールの公式Xより













結果で示す



フォロースルーがかっこよすぎる

来田涼斗が第3号ホームラン



⚾️オリックス×楽天

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【了】