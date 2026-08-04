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セントルイス・カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手が、ナショナルリーグ西地区に所属するアリゾナ・ダイヤモンドバックスへ移籍することが、トレード期限最終日の3日（日本時間4日）に現地メディアによって報じられた。



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ヌートバーは今季開幕から負傷者リスト（IL）入りしていたが、6月5日（同6日）のシンシナティ・レッズ戦で復帰。



今季はここまで48試合に出場し、打率.234、3本塁打、16打点をマークしている。











所属していたカージナルスは55勝57敗でナショナルリーグ中地区の4位。移籍先のダイヤモンドバックスは59勝53敗でナショナルリーグ西地区の2位。



大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャース、ダルビッシュ有・松井裕樹のサンディエゴ・パドレス、菅野智之がいるコロラド・ロッキーズと同地区で、ポストシーズン進出を目指した戦いを繰り広げているチームだ。



2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表に初の日系選手としてメンバー入りした“侍戦士”が、激戦区・ナ・リーグ西地区で新たな挑戦に臨む。























【投稿】ヌートバーがダイヤモンドバックス入り

MLB Japanの公式Xより













🔥 がナ・リーグ西地区へ！ にトレードで入団することが分かりました⚾️



Dバックスは現在ワイルドカード枠でプレーオフの出場圏内。ヌートバーは自身2度目のポストシーズンの舞台を目指します💪



👉現契約では27年オフにFAの予定です

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【了】