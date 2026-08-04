発足間もなかった学童野球チーム「練馬アークスJr.ベースボールクラブ」を取材したのは２年前。掲載後の反響は大きく、入部希望が絶えない人気チームになっている。そんなチームの代表、中桐悟さんがこの春から同クラブの中学部にあたる軟式野球クラブ「練馬アークス・ベースボールクラブU-15」を立ち上げた。きっかけは卒団生の声だったという。

＜練習時間は３時間、平日も２日活動＞

「練馬アークスJr.ベースボールクラブ」を立ちあげて５年。中桐さんの長男も含めた卒団生たちが中学生になり、多くの子達が学校の野球部に入った。

「中学の野球部の話を聞いていると、部活動としての軟式野球部を取り巻く環境がなかなか恵まれていない事を知りました。それでまずはアークス卒団生の受け皿を作りたいという思いと、地域の子どもたちのために何かできないかなと思ったんです。それがチーム設立のきっかけです」

練習開始時間の８時に光が丘公園の陸上トラックにいくと、理学療法士の資格を持つトレーナーの指導を受けながら選手達がウォームアップを行っていた。体が急激に変化、成長する年代であることを考え、ウォームアップには毎回１時間の時間を費やしている。

ウォームアップを終えて隣のグラウンドに移ると、まずはランナーを２塁に置いた状況からの走塁練習がスタートした。これは前週に行われた練習試合で、走塁に課題が出たからなのだそうだ。

その後はキャッチボール、内外野ノック、ロングティーなどが行われ、最後はランナーを置いた試合形式の一箇所バッティング。この練習では守る側に、ランナーが盗塁したときに「走ったー！」という声を全員が出すという課題が与えられていた。これも練習試合で出来ていなかったことなのだという。

大学、社会人でプレーした経験を持つ、監督の青柳淳之介さんが話す。

「なぜ声を出さないといけないのか？ その必要性を説明して理解してもらって、試合を経験してみて、それでやっと理解できる。その辺のことは根気強く言い続けていかないといけません」

区の選抜チームに入っていた子もいれば、中学から初めて野球をやる子もいるなど、集まる子どもたちのレベルは幅広い。彼らはなぜ硬式ではなく軟式のクラブチームを選んだのだろうか。

「勉強と野球をバランス良くやりたいから硬式のクラブでやるよりも軟式でやりたい。まだ体が成長していないので硬式クラブでやっていくにはちょっと不安がある。そういう理由で選んでくれているのかなと思います」（中桐代表）

11時にはこの日の練習が終了した。ウォームアップを含めて３時間。チームの活動は平日２日と土日いずれかの半日だけ。基本的には子どもたちが自転車で通える圏内の活動になるため親の送迎は必要としていない。ちなみに父母会もない。

＜経験とスキルを持った方にきちんと謝礼を払う＞

クラブＨＰには７つのクラブ理念が並ぶ。「Players First」「自ら考え、行動できるアスリートの育成」「次のステップを見据えた育成と試合での成果の双方を追求（ダブル・ゴール）」「適切なコーチングの実践」「勉強と野球の両立」「成長機会を確実に創出」「保護者の業務負担を一切排除」。

これらが実践されることに加えて、経験豊富で専門知識を有する監督、コーチ、トレーナーが指導を行うのだから、当然それ相応のコストはかかる。

「月会費は月25,000円（税別）いただいています。正直、高いと思っています。ですが、質の高いコーチ、トレーナーに謝礼を払うことを考えると、このくらいの額が必要になってきます。『ボランティアでやっても良い』という方がいたとして、果たしてその方が今の時代にあった指導を学んでくれているのか、一定水準以上の指導スキルが担保されているのか。もちろん兼ね備えている方もいらっしゃると思いますが、でもチームを立ちあげて終わりではなく、持続的に活動をしていくことを考えたら、そこはボランティアの方に甘えるのではなく、きちんと謝礼を払って経験とスキルを持った方にお願いした方が絶対に良いと私は思っています」

学校の部活動が曲がり角を迎えている現在、クラブチームが増加していくことが望ましいのは言うまでもない。今回クラブチームを立ち上げるにあたって、一番苦労した点はどこだったのだろうか？

「一番は平日に指導してくれる指導者の確保ではないでしょうか。ここに尽きると思います。平日に指導していただける質の高い指導者がいたからこそ、このクラブを立ち上げることができたという側面があります。部活動の良さの一つは平日も練習ができることだと思いますので、その受け皿になるのであれば平日に活動を行いたいですからね」

後編に続きます。

（取材・写真：永松欣也）