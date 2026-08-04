







鈴木誠也 最新情報



シカゴ・カブスの鈴木誠也は3日（日本時間4日）、リグレー・フィールドで行われているロサンゼルス・ドジャース戦に「2番・右翼」で先発出場。初回に今季19号の2点本塁打を放った。





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初回に3点を先制されたカブスだったが、すぐに反撃に転ずる。1回裏、先頭のピート・クローアームストロングが右安打で出塁し、2番の鈴木が右打席に入った。











カウント1－1からの3球目、ドジャース先発ジャスティン・ロブレスキが投じた高めのストレートを鈴木が捉えた。



打球は痛烈なライナーとなってレフトスタンドへ一直線。今季19号となる2点本塁打となり、カブスが2－3と1点差に詰め寄った。



勢いに乗ったカブスは2回、9番のケビン・アルカンタラに1号2ランが飛び出し、4－3と逆転に成功。その後も打線が爆発し、7回終了時点で10－5とリードを広げている。



2023年に日本人右打者としてメジャー初のシーズン20本塁打を達成した鈴木が、大谷翔平（ドジャース）の6年連続に続く日本人選手2人目の4年連続20本塁打達成に、王手をかけた。





















【動画】弾丸ライナー炸裂！鈴木誠也の今季19号2ランがこちら



MLB Japanの公式Xより













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PCAがヒットで出て、誠也がホームランで返す💥



この一発で一気に1点差に迫ると、その後2回に再び2ランでカブスが追加点！逆転に成功しています！…

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【了】