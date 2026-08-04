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ロサンゼルス・ドジャースは、デトロイト・タイガースからタリク・スクーバル投手を獲得し、先発ローテーションを大幅に強化した。さらに負傷者が復帰すれば、佐々木朗希投手の起用が変わるかもしれない。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。



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現在の先発陣には、スクーバルのほか、山本由伸投手、エメ・シーハン投手、ジャスティン・ロブレスキ投手、エリク・ラウアー投手、佐々木らが名を連ねている。主力投手が複数離脱している状況でも、球界屈指のローテーションと評価できる陣容だ。











現在はタイラー・グラスノー投手、ブレイク・スネル投手、大谷翔平選手が負傷によりローテーションを外れている。3人が復帰した場合も、スクーバルと山本は先発枠に残り、スネル、グラスノー、大谷も先発に戻るとみられている。



その場合、6人制ローテーションの最後の1枠をロブレスキと佐々木が争う可能性が高い。ポストシーズンになれば、ドジャースはローテーションをさらに4人に絞り込むことになるだろう。



スクーバルが加わったドジャースの先発陣について、コロマ氏は「彼はドジャースの先発ローテーションにとって明らかな戦力補強となる。ドジャースが彼に対する支配権を失う残り期間においても、彼は間違いなくチームに大きな影響を与えるだろう」と言及した。





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