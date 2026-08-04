○ カブス 10－5 ドジャース ●

＜現地時間8月3日 リグリー・フィールド＞

ロサンゼルス・ドジャースが敵地カード初戦を落として4連敗。大谷翔平投手（32）は「1番・指名打者」でフル出場し、7試合連続安打をマークした。

カブス先発は昨季14勝を挙げた左腕ボイド。初回の第1打席、カウント0-1から内角高めボールゾーンのフォーシームを左前安打とすると、2番アンディ・パヘスも右前安打で続いて無死一、二塁。3番トミー・エドマンが初球打ちで3号3ランを運び、わずか5球で3点を先制した。

1点リードの2回表、二死からの第2打席はカウント2-2から内角低めのチェンジアップに詰まらされながら右前安打。しかし、直後に投手ボイドが2度に渡って牽制。当初はセーフと判定されたが、カブスのチャレンジによってアウトに覆った。

2点を追う4回表、二死一、二塁の好機で第3打席を迎えたが、カウント0-1から外角ボールゾーンへ曲がるカーブに手を出して中飛。7回表の第4打席もカウント0-1から内角ボールゾーンのスライダーで二ゴロに打ち取られた。この試合4打数2安打という内容で、今季打率.294、OPS.940となった。

幸先良く先制したドジャースだったが、先発左腕ジャスティン・ロブレスキが鈴木誠也に19号2ランを浴びるなど、5回投げ切れず7失点でノックアウト。2登板続けて自己ワーストの4被弾と打ち込まれ、今季3敗目を喫した。