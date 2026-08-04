







オリックス・バファローズの杉澤龍外野手は、野球人生を支える二つの言葉を大切にしているという。恩師から受け取った教えと、先輩たちの姿から得た学び。そこには、理想の未来を思い描きながら、目の前のことに黙々と取り組む杉澤の信念が重なる。チームの流れを変える選手を目指す、プロ4年目の覚悟に迫る。（取材・文・写真：野口航志）





プロフィール：杉澤龍

秋田県出身。東北高、東北福祉大を経て、2022年ドラフト4位でオリックス・バファローズに入団した。プロ4年目の今季は一軍で出場機会を増やし、プロ初本塁打を記録。走攻守を兼ね備えた外野手として、一軍定着を目指している。







「名前を大きく書かないと、お前も大きくなれない」恩師の教え

[caption id="attachment_278715" align="alignnone" width="1200"] オリックス・バファローズの杉澤龍【写真：産経新聞社】[/caption]











「思うは招く」



この言葉を教えてくれたのは、小学校時代の野球部の部長で、のちに教頭を務めた恩師だった。最初に出会った頃は理科の先生だったという。



小学生の頃、杉澤は字を小さく書くことにハマっていた。テスト用紙の名前も、欄の中に小さく記していた。すると先生はテスト中に近づき、用紙の裏に「字は体をなす」と書いた。



「『名前を大きく書かないと、お前も大きくなれないだろ』と言われました。それからは、名前を欄いっぱいに書くようになりました」



何げない行動にも、その人の思いや姿勢が表れる。先生は、まだ幼かった杉澤に、自分の可能性を小さく収めないことを伝えたかったのかもしれない。



「思うは招く」という言葉を送られたのは、その後、高校生になった頃だった。



「本当にそういう思いを持ちながらコツコツやっていかないと、結果には招かれない。自分から結果へ進んでいくのではなく、日々その目標を思いながら取り組んでいれば、結果の方が自分を招いてくれる。そういう意味の言葉です」



目標を思い描くだけではなく、そこへ招かれるだけの行動を続ける。杉澤はこの言葉を座右の銘とし、ドラフト指名を受けて入団した時にもその言葉を色紙に書いた。



そして今季から、もう一つ大切にしている言葉が加わった。





「男は黙ってやった方が格好いい」杉澤が胸に刻む言葉

[caption id="attachment_278675" align="alignnone" width="1200"] オリックス・バファローズの杉澤龍【写真：野口航志】[/caption]











「黙ってやるだけ」



きっかけの一つになったのが、宗佑磨との会話だった。人は苦しい時、何かを誰かのせいにして自分の中で整理しようとする。杉澤自身にも、そうした部分があったという。



「文句を言いながらやるくらいなら、黙ってやった方が自分のためになると思ったので。吐いた言葉は自分に返ってくると思いますし、男は黙ってやった方が格好いいなと思ったので、今年から『黙ってやるだけ』にしました」



「思うは招く」は、理想の未来を強く思い続ける言葉。「黙ってやるだけ」は、今この瞬間に自分がするべきことへ向き合う言葉だ。一見すると異なる二つだが、杉澤の中では一本につながっている。



「『思うは招く』という言葉は、思いじゃないですか。でも、その中に愚痴や悪い思いがあったら、良い結果には招かれないと思います。だから、思いながらも黙ってやる。結構、違うようでつながっているなと思います」



未来を信じるだけではない。そこへたどり着くまで、余計な言葉を口にせず、やるべきことを積み重ねる。その姿勢は、昨季までチームメートだった福田周平から学んだものとも重なる。



多くの実績を残した福田は、現役生活の最後をファームで長く過ごした。それでも上を目指す姿勢は変わらず、周囲の選手を観察し、良いと感じたものがあれば先輩、後輩に関係なく話を聞きに行ったという。



「周平さんのすごいところは、全然ブレないところです。それでいて、自分が『すごくいい』と思った人には、先輩、後輩に関係なく聞きに行く。自分を持っていないわけではなくて、そのうえで良いものを吸収しようとしている。野球に対して、すごく勉強熱心な人だと思いました」



福田から授かった打撃のアドバイスは、杉澤がプロ初本塁打を放った打席でも生きた。



「回転、歩幅」



打席の中で、その言葉がふと降りてきたという。福田との時間の中で積み重ねてきたものが、初本塁打という結果へつながった瞬間だった。



「周平さんの曲、流してほしいんですよね」



杉澤は、福田が使用していた応援歌を引き継ぎたいという思いも持っている。歌詞の中にある「覚悟を決めた」という言葉は、プロ野球選手として勝負する杉澤の現在にも重なる。



言葉ではなく、背中から影響を受けた存在は野球界だけではない。杉澤はプロレス好きとしても知られ、チャンス時の登場曲として三沢光晴さんの入場曲「スパルタンX」を使用している。



三沢さんの魅力について尋ねると、杉澤は「とにかく強い」と繰り返した。





「最後にはひっくり返す」憧れと重なる理想像

[caption id="attachment_278676" align="alignnone" width="1200"] オリックス・バファローズの杉澤龍【写真：野口航志】[/caption]











「強いですし、逆境にも強いというか。すごく攻め込まれていても、最後にはひっくり返すじゃないですか」



多くを語らず、リング上の姿で示す。劣勢に追い込まれても耐え、最後には流れを変える。杉澤が目指しているのも、チームが苦しい時に空気を変えられる選手だ。



「野球でも、チームの雰囲気や試合の流れがあまり良くない時があります。そういう時に、その流れを跳ね返せるようなプレーができる人は格好いいと思います」



主力選手の故障や不調が相次いだ前半戦、杉澤は巡ってきたチャンスをつかみ、一軍で戦えることを示した。ただ、本人が見ているのは個人の数字だけではない。最後に口にしたのは、チームの勝利、そして優勝への強い思いだった。



「いつも応援ありがとうございます。前半戦はチームとして、苦しい時も良い時もあったと思います。『この前半戦があったから優勝できた』と言えるように、後半戦も最後まで一緒に戦いましょう」



そして、インタビューの最後に、短く、力強く言った。



「勝ちたいです。とにかく勝ちたいです」



「思うは招く」と信じ、理想の未来を思い描く。「黙ってやるだけ」と言い聞かせ、目の前の準備を積み重ねる。背中で教えてくれた先輩たちから学び、逆境を跳ね返した三沢さんの姿を胸に打席へ向かう。



プロ4年目。杉澤龍は、もうチャンスを待つだけの選手ではない。自らのプレーで流れを変え、チームを勝利へ招く存在になるために、後半戦も黙ってやるだけだ。



（取材・文・写真：野口航志）













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【了】