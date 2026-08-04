







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間1日、ボストン・レッドソックスと戦い4-9で敗れた。デーブ・ロバーツ監督は同戦をブルペンデーとし、勝利よりも温存を優先させているが、本人は複雑な心境を抱えながら采配を振るっていたようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



同戦のドジャースはエドガルド・エンリケス投手（1回無失点）、ウィル・クライン投手（1.1回3失点、自責1）、コール・アービン投手（6回6失点）、エバン・フィリップス投手（0.2回無失点）の4名をリレー。主にアービンが“捨て駒”となり、ブルペンを温存する形になっている。



同メディアは「試合中盤、ドジャースは大谷の2ラン本塁打で勝ち越しに成功した。しかし7回、ロバーツ監督はアービンにイニングを消化させ続けることを選択。その間にレッドソックスが5点を奪った。同監督はその判断について、『時には痛みを受け入れなければならないこともある。そうすることでその後の試合、ひいてはカード勝ち越しのチャンスを残せる。その最中は決して気分の良いものではないが、それでもそうするしかないんだ』と説明した」と言及。



また、同監督は「後から振り返ると、『これである程度リセットできたし、次の試合に勝つチャンスができた』と思える。毎晩、一つひとつの勝利だけを追い求めるわけにはいかない。それは責任あるやり方ではないし、正しいプロセスでもない」とも述べたという。











【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】