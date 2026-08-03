「あの能力は特別だ」村上宗隆、完璧じゃなくても柵越え！？　球団関係者…

村上宗隆 最新情報
シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、7月29日（日本時間30日）に行われたニューヨーク・ヤンキース戦の8回に、ポール・ブラックバーン投手の初球カーブを叩き、404フィート（約123.1メートル）の同点本塁打を放った。そのホームランを振り返り、地区首位を走るチームの象徴的な一発だったと、米紙『シカゴ・トリビューン』が報じている。
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これまで3年連続で100敗以上を喫していたホワイトソックスだが、今季はシーズン後半戦に突入した時点で、その半分しか黒星をつけていない。
その主な要因となっている一つが、ホワイトソックスの粘り強さだ。
直近のニューヨーク・ヤンキース戦では、村上らの活躍によって、2試合連続でサヨナラ勝ちを記録している。
ホワイトソックスの大躍進を牽引する村上の存在は、チームに勇気を与えているのかもしれない。
ホワイトソックスの打撃責任者を務めるライアン・フラー氏は30日、同紙の取材に応じ、村上の一振りを高く評価した。
フラー氏は「低めの早いカーブを見送らず捉え続ける、あの能力は特別だ。
バットスピードもあるし、ボールを外野の外まで運ぶ力も持っている。
多くの選手ならバットの先で詰まらせ、遊撃手へのポップフライになるところだが、完璧に捉えていなくても柵越えまで運べてしまう。
あの資質を見るのは楽しい」と語った。
村上はこの一発を含め、チーム内2位タイ、ア・リーグでは6位タイとなる24本塁打をマークしている。
ミゲル・バルガス内野手、トリスタン・ピーターズ外野手とともに今季の球団代表としてオールスターにも選出された。
まさに、地区首位を走るホワイトソックスの中軸を担う存在だ。
7月を終えて勢いに乗るホワイトソックスにとって、村上のような一振りで流れを変えられる勝負強さは、地区優勝争いを制すうえで欠かせない武器になるだろう。
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