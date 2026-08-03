「創造的な発想」千賀滉大、パドレス接触報道あったが！？　ネックは残り…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、今季ここまで0勝8敗、防御率8.66という成績に終わっている。この数字が示す通りの苦境にあるが、それでもサンディエゴ・パドレスが獲得検討の対象として名前を挙げていたと、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じた。

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パドレスでは、ダルビッシュ有投手が右肘手術からの回復に専念するため、今季全休が見込まれている。



その一方で、グリフィン・キャニング、ヘルマン・マルケス、ウォーカー・ビューラーの3投手が通算12勝16敗、防御率5.49と苦しんでおり、先発陣の底上げを狙って市場を探っていた。



その候補の一人として千賀の名前が浮上したという。



千賀は2023年にメッツのエースを担い、2024年にはポストシーズンでも先発したが、2026年は一転して苦しんでいる。



ベースボール・リファレンスの数値によると、千賀のWARはマイナス1.5で「今季MLBで最悪の投手」という評価に落ち着いているのが実情だ。



焦点は、メッツが千賀をトレードに出す意思があるかどうかではなく、残り契約のうちどこまでを負担する用意があるかだと、同紙は指摘する。











千賀の残り年俸は今季分が450万ドル（約7億650万円）、来季分が1400万ドル（約22億円）とされている。



米紙『ニューヨーク・ポスト』のジョエル・シャーマン記者がパドレスの接触を報じており、その理由についても言及していた。



パドレスが千賀を狙う理由としては、パドレスのA・J・プレラーGMが、福岡ソフトバンクホークス時代から千賀を高く評価しており、自由契約選手としてメジャー入りする際にも興味を示していたことにある。



もっとも、実際のトレードには課題も多い。



パドレスの予算事情から千賀の年俸全額を引き受けるのは現実的でなく、メッツがより実力のある若手を抱き合わせる必要があると分析している。



具体例として、トリプルAで防御率5.24と苦戦するものの将来性の高い右腕ジョナ・トンとのパッケージなら魅力が増すとの見方も示した。



同紙は最後に、パドレスが千賀を巡る交渉をまとめるには相応の工夫が必要になるとしつつも、「創造的な発想はこれまでもプレラーGMの強みだった」と結んでいる。



3日（日本時間4日）のトレード期限へ向けて急浮上した噂だったが、現地時間で3日午後6時（日本時間で4日午前7時）を回ったものの、千賀に関するトレードの発表はないようだ。



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