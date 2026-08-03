







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスの浅村栄斗は3日、東京ドームで行われたオリックス・バファローズ戦に「6番・一塁」で先発出場。初回に今季第9号となる3ラン本塁打を放った。



嫌な雰囲気を吹き飛ばす、主砲らしい一撃だった。楽天が1点を先制して迎えた初回二死一、二塁、浅村はオリックス先発・九里亜蓮と対戦。



力強いスイングで捉えた打球は高々と中堅方向へ舞い上がり、そのままスタンドへ。リードを一気に4点へ広げる豪快な3ランとなった。











浅村は大阪桐蔭高から2008年ドラフト3位で西武に入団した35歳の内野手。2013年と2018年に打点王、2020年には本塁打王を獲得するなど、長年にわたって球界を代表する強打者として活躍してきた。



今季は前日まで85試合に出場し、打率.216、8本塁打、32打点を記録。思うように状態が上がらない時期も続いていたが、この一発で本塁打数を9本、打点を35まで伸ばした。



チームは最下位に苦しんでいる中でも、実績十分の大砲が復調を期待させる豪快なアーチを東京ドームに描いた。



























【動画】これが本塁打王の弾道！浅村栄斗、バックスクリーンへの豪快弾

DAZNベースボール公式Xより













雰囲気を吹き飛ばす一撃



流石の打球を叩き込んだ

浅村栄斗 第9号3ランホームラン



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【了】