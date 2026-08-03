「どのチームも必要とする存在」菅野智之、トレードの行方は！？　米紙が…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、7月31日（日本時間8月1日）に行われたカンザスシティ・ロイヤルズ戦に先発し、6回2/3を投げて1失点、83球中52球をストライクとし無四球で7回途中まで試合を作った。今がロッキーズにとって売り時だったと、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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この試合でロッキーズは3-1で勝利し、菅野が今季11勝目を挙げていた。



8月3日（同4日）のトレード期限が迫る中、尻上がりに菅野の勝利数が増え、評価も高まっていた。



ただ、同紙は菅野の価値が勝敗だけにとどまらないとも主張する。



今季は19試合に先発して102回2/3を投げ、与四球はわずか24個。



相手にゾーン内で勝負を挑ませる制球力と多彩な球種を武器に、ブルペンを温存できるだけの回数を稼いできた。



31日（同1日）の登板はその強みが最も表れた一戦で、「5日に1度マウンドに上がり、6回を投げ切ってくれる。



決して派手な仕事ではないが、どのチームもこの安定した働きを必要としている」と評している。











一方で同紙は、こうした強みこそがロッキーズに残留させるべきでない理由になるとも説く。



1日時点で菅野の防御率は4.47だが、統計指標スタットキャストが算出する期待防御率は7.27に達しており、表面上の成績と内実との間に大きな開きがある。



被打率も.268に対し期待値は.314、被長打率も.515に対し期待値は.575で、ハードヒット率44.9%、バレル率14.2%、奪三振率13.8%という数字は、質の高い当たりを浴びながらも失点に結びついていない実情を映し出しているという。



同紙は「与四球の少なさが走者をため過ぎない状況を生み、相手に安打を繋げさせるしかない状況に追い込んでいる」とも分析し、経験と制球力がその差を埋めてきたと評価しつつも、この状態がいつまでも続くとは限らないと警告している。



菅野は今年2月、1年総額510万ドル（約8億円）でロッキーズと契約しており、今季終了後にはフリーエージェント（FA）となる。



最下位に沈むチームの再建計画とは時間軸が一致しない36歳投手だけに、同紙は「調子の良さが残り2カ月そのままでも、若い戦力に変える好機を犠牲にするだけだ」と結んでいる。



なお、現地時間で3日午後6時（日本時間で4日午前7時）を回った現時点で、菅野に関するトレードの発表はないようだ。



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