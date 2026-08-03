







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間2日、リリーフ右腕のウィル・クライン投手が右肘違和感のため負傷者リスト（IL）に入った。同投手はここ数試合失点が続いていたが、デーブ・ロバーツ監督は状況の精査を明言したという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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クラインは前日1日の試合は1.1回3失点（自責1）、被安打3、四死球2、3奪三振と微妙な投球に。同戦を含め、6登板連続で失点を喫するなど明らかに調子が落ちていた。



同メディアは「彼の球速はシーズン開幕時と比べて平均で2マイル前後低下しており、疲労の蓄積をうかがわせる兆候が見られていた。投球内容も徐々に悪化しており、6月は8回1/3を投げて防御率4.32だったが、7月は9回1/3で防御率7.71だった」と指摘。



続けて、「スイーパーでストライクが取れていないし、空振りも奪えていない。カーブも昨季とは球筋が違っている。腕の状態によるものなのか、メカニクスの問題なのかは分からないが、そのあたりを詳しく調べているところだ」というロバーツ監督のコメントを伝えている。













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