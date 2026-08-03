現地時間3日、サンディエゴ・パドレスがサンフランシスコ・ジャイアンツとのトレードを成立させたと『ESPN』のジェフ・パッサン記者が報道。ロビー・レイ投手（34）を獲得した。

レイは2010年のドラフトでナショナルズに加入し、2014年にタイガースでMLBデビュー。シーズン2桁勝利を6度達成するなど、通算98勝を記録している。2021年にはブルージェイズで13勝6敗、ア・リーグトップの防御率2.84、同最多の248奪三振と好成績を残し、サイ・ヤング賞に輝いた。

マリナーズを経て2024年からジャイアンツに移籍。同年に左肘のトミー・ジョン手術から復帰し、昨季は11勝で自身2度目のオールスターゲーム選出も果たした。今季は22登板で10勝6敗、防御率3.08をマーク。現地7月30日の前回登板はパドレスと対戦し、6回1失点の好投で白星を挙げていた。

レイは2022年からの5年契約が今季終了後に満了予定。パドレスは対価として球団4位有望株のミゲル・メンデス投手、同9位のジョニエル・ヘルナンデス内野手をジャイアンツに放出した。

パドレスはナショナル・リーグ西地区3位につけ、ここまで58勝54敗を記録。地区首位ドジャースまでは11ゲーム差と独走を許しているものの、ワイルドカード圏内までは1ゲーム差に迫っている。