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ロサンゼルス・ドジャースは、ウィル・スミス捕手が練習を再開した後も、トレード期限までに新たな捕手を獲得する可能性を残している。ダルトン・ラッシング捕手が正捕手の役割を担っているものの、アドリー・ラッチマン捕手を含む大物獲得の候補から完全に除外することはできないという。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が言及した。



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スミスの回復は順調に進んでおり、ラッシングもスタメン捕手として起用されているため、ドジャースが正捕手級の選手を必ずしも必要としているわけではない。それでも、球団の積極的な補強姿勢を考えれば、ラッチマン獲得の可能性を見過ごすのは早計だとされた。



ラッチマンは2027年終了後にフリーエージェント（FA）となる可能性があり、今回の期限で最もトレードされる可能性が高い捕手とみられている。ただし、いずれの選手も獲得には高い対価が必要になる見込みだ。



すでに大谷翔平選手らを擁しているドジャースが、タリク・スクーバル投手を補強した直後にラッチマンも獲得となれば、寄せられる批判は大きなものとなるだろう。



積極的な補強をみせるドジャースについて、ボレリ氏は「たとえドジャースがトレード期限までに主力級の捕手を獲得できなくても、捕手を厚くしておくことは賢明な判断だろう。控え捕手は限られた出場機会の中で打撃面で苦戦しているため、ドジャースは競争を促進するために新たな戦力を加えることを検討するかもしれない」と言及した。











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