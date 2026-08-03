







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間3日、昨季まで2年連続でサイヤング賞を受賞しているタリック・スクーバル投手をトレード獲得した。以前から噂されていた案件が現実のものとなったが、更に補強を行う可能性もゼロではないかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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同メディアは「編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏編成本部長は日曜日に報道陣に対応した際、複数のトレードについて協議を続けていることを明かした。一方で、スクーバルを獲得したことで、今後メジャーロースターに新たな戦力を加える可能性は『低くなった』との見方を示した」と言及。



その一方で、「それでも補強を行うとすれば、注目されるのはブルペンとベンチの2つのポジションだ。同氏は『我々は常に、現在と将来の両方に目を向けながらバランスを取るよう努めている。明日まで引き続き検討を進めていく』と述べた」と記している。



今季のトレード期限は日本時間4日午前7時までだが、最後の最後まで可能性が探られることになりそうだ。











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