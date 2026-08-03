東京ドームで花火大会…！オリックスの“24歳遊撃手”がバックスクリーン弾　…

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オリックス・バファローズの紅林弘太郎は3日、東京ドームで行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「9番・遊撃」で先発出場。2回にバックスクリーンへ今季第13号となるソロ本塁打を放った。



本塁打が飛び交う東京ドームで、豪快な一発をたたき込んだ。大量リードを許して迎えた2回、紅林は楽天先発・荘司康誠の投じたボールを力強く振り抜いた。



高々と舞い上がった打球は中堅方向へ伸び、そのままバックスクリーンへ。反撃への期待を抱かせる特大アーチとなった。



紅林は駿河総合高から2019年ドラフト2位でオリックスに入団した24歳の内野手。2021年から遊撃のレギュラーとしてリーグ優勝や日本一に貢献してきた。



今季は前日まで90試合に出場し、打率.252、12本塁打、33打点を記録。この一発で本塁打数を13本に伸ばし、2021年にマークした自己最多の10本を大きく更新。長打率も.419と、持ち前のパンチ力を発揮している。











この試合では序盤から楽天・浅村栄斗らにも本塁打が飛び出していたが、オリックスの若き主力も負けじと豪快な打球を披露した。試合はまだ始まったばかり。反撃の流れを呼び込む一発となるか注目される。

























【動画】相手に負けじとバックスクリーン弾返し！紅林弘太郎の豪快アーチ



DAZNベースボールの公式Xより













まだ始まったばかり



ホームランが飛び交う東京D

紅林弘太郎がバックスクリーン弾



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【了】