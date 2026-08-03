千葉ロッテマリーンズは、暑熱対策に関する知見を有するダイキン工業株式会社（以下、「ダイキン」）によるサポートのもと、8月4日埼玉西武戦(18時00分試合開始)より、ZOZOマリンスタジアム（以下、「ZOZOマリン」）に来場する子供達に新たな熱中症対策を実施することを発表した。

ZOZOマリン内にある子供（対象：小学校低学年（2年生）以下）の遊び場、Life-do.Plusキッズスクエアの暑熱対策として、前後左右4方向から冷風が吹き出すダイキンの屋外用エアコン「アウタータワー」を設置。

それによりLife-do.Plusキッズスクエアがクールスポットとなり、子供達の熱中症リスクの低減を図るとともに、この夏ZOZOマリンに来場した親子が涼しく、安心、安全、快適に過ごせる空間になることを目指す。

また、8月23日北海道日本ハムファイターズ戦(17時00分試合開始)では、同じく子供の熱中症対策として、涼しくなったLife-do.Plusキッズスクエアを利用した子供達にマリーンズ・キッズキャップを配布。

配布概要は下記をご確認ください。

■マリーンズ・キッズキャップ配布概要

配布日：8月23日(日) 北海道日本ハムファイターズ戦（17時00分試合開始）

配布時間：15時00分～18時00分

配布対象：配布日にLife-do.Plusキッズスクエアを利用した子供

■Life-do.Plusキッズスクエア

• 対象年齢：小学校低学年（2年生）以下

• 場所：ZOZOマリン211通路正面

配布数：先着200名様（なくなり次第終了）

■ダイキンによるクールダウンの取り組み

都市の酷暑により外出や屋外活動が制限され、熱中症リスクや街の回遊性低下など、日常生活を脅かす社会課題が深刻化しています。

ダイキンは屋外エアコン「アウタータワー」やミストによるクールスポットで街なかに涼しさを生み出しながら、空調の運用改善や緑化により、街全体の快適性と省エネの両立を目指しています。

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